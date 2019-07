'Una aspirina', dice diputado de Plan de Negocios de Pemex

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), consideró que el plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), es la respuesta que estaban esperando, después de que a la empresa se le consideraba "la caja chica" de los gobiernos anteriores.

"Era un permanente sacrificio a su fortaleza, a la capacidad de elevar su producción, a tener mayor eficiencia, siempre se posponía el fortalecimiento de Pemex, a partir de un manejo lleno de irregularidades y de una carga fiscal inmensamente grande", dijo.

En contraste, Antonio Ortega Martínez (PRD), integrante de la Comisión de Presupuesto, acusó que el plan "es una aspirina que no va aliviar la grave enfermedad que tiene Pemex".

"Pemex no necesita solo dinero. Pemex es una empresa quebrada, técnicamente quebrada, sus pasivos son más grandes que sus activos; Pemex debe cerca de 113 mil millones de dólares", defendió.

Ortega también criticó que el plan de negocios que no tuvo una presentación formal, pues los consejeros del Consejo de Administración de Pemex no estuvieron presentes, y el designado titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, "no estuvo en la reunión del Consejo de Administración de ayer", donde se presentó la propuesta.

Ramírez Cuéllar también se refirió a la ratificación de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda, que votará el pleno de San Lázaro el próximo jueves. El diputado de Morena consideró que el acto "le va a dar mucha fortaleza a la Hacienda pública".

"Y de forma inmediata él, siento yo, uno de sus retos será convocar a un gran acuerdo entre todos los sectores sociales y productivos del país, con el propósito de que elevemos de manera sustancial el gasto el próximo año", añadió.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de negocios 2019-2024 de Pemex, que consiste en invertir en los primeros tres años de la actual administración y una reforma para disminuirle la carga fiscal.