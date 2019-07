Quiere ampararse contra caso Anaya

El extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Israel Lira Salas, señalado de uso parcial de los recursos públicos de la dependencia, interpuso un nuevo juicio de amparo contra una eventual orden de aprehensión.

En mayo pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la existencia del uso parcial de recursos públicos en la PGR, hoy Fiscalía General de la República, al difundir un video en el contexto del proceso electoral 2018, en el que aparecía el candidato presidencial de la coalición Por México al frente, Ricardo Anaya Cortés.

La Sala Superior confirmó el fallo de la Sala Especializada que determinó la infracción relativa al uso parcial de recursos públicos que podría afectar la equidad en la contienda electoral.

Por lo anterior, Lira Salas interpuso un recurso en días pasados, el cual quedó radicado en el expediente 573/2019 del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal.

No obstante, el juicio no ha sido admitido a trámite por la jueza María Catalina de la Rosa Ortega, quien dio al exservidor público cinco días de plazo para que aclare algunos puntos de su demanda y advirtió que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada.

Israel Lira