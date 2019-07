Cuestionan trato a migrantes

El Gobierno mexicano advirtió a Estados Unidos que no será un tercer país seguro, al tiempo que rechazó cualquier medida que "limite el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su seguridad" en sus países de origen.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa para abordar el cambio a la política de asilo anunciado este lunes por el gobierno de Estados Unidos.

Descartó que las nuevas reglas en materia de asilo impliquen que México se convierta en tercer país seguro, lo que involucraría que desde territorio nacional se tramite esta protección para un extranjero en Estados Unidos, lo cual "no va a ocurrir con esta norma". Además, el Congreso tendría que aprobar que México se convierta en tercer país seguro, lo que no ha ocurrido.

Explicó que en caso de que Estados Unidos niegue el asilo a una persona, está obligado a deportarla a su país de origen, no a otro, por lo que consideró que las normas no afectarán a los mexicanos.

Ebrard subrayó que el país va a mantener su política de asilo y refugio, "como marca la Ley sobre los Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, nuestra Constitución, los instrumentos internacionales de los que México es parte, así como la tradición histórica de nuestro país".

Previamente confirmó que 20 personas detenidas por las autoridades migratorias en San Diego, California, el viernes pasado, son mexicanos, pero negó que las aprehensiones se hayan dado en el marco de las redadas iniciadas por la administración de Donald Trump. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que el gobierno vaya a enviar una nota diplomática al país vecino por el inicio de las redadas.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el reporte de deportaciones de mexicanos no se ha elevado. "Hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden de 30%, con relación a lo que sucedía antes del acuerdo; de modo que son buenos los resultados, no ha habido violación de derechos humanos y está en marcha el plan de creación de empleos. Estamos empezando".

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que hay mil 800 mexicanos en riesgo de ser deportados de Estados Unidos, pero hasta el momento no ha habido connacionales repatriados por las redadas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó que la norma emitida este lunes por Estados Unidos, que impide pedir asilo a personas migrantes que no lo hayan solicitado primero en otro país, configura a México como un tercer país seguro.

"El señor Trump expidió una ley que prohíbe el asilo en Estados Unidos a personas que hayan ingresado primero a México. Eso significa tercer país seguro, por eso pido que responda la Cancillería, porque hace semanas, meses, nos dijeron aquí en esta Cámara y en la [Comisión] Permanente que no aceptaríamos el principio de país seguro. Hoy se consumó", acusó.

Muñoz Ledo también consideró que el Gobierno mexicano "se asustó" con la amenaza de Estados Unidos de que impondría aranceles de 5% a productos nacionales a menos de que este país frenara el flujo migratorio.

"México puede poner aranceles, un arancel indispensable que tengo ganas de pedir es al tráfico de armas, pero ahora resulta que México no puede poner aranceles", comentó. "Se asustaron con los aranceles, no tuvieron tiempo para serenarse y pensar en una medida contraofensiva, y no se vale pagar aranceles con carne humana, con migrantes", sentenció.

Criticó al mismo tiempo "la militarización" de las zonas fronterizas. "No se está cumpliendo nada de lo que está escrito (...) Tengo datos duros de los migrantes y su hacinamiento, parecen cuevas... hay una foto de Auschwitz, el campo de concentración nazi, y de los campos que se están poniendo en México, esos son los hechos", dijo.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se retractó de que el Senado solicite a la Cancillería enviar una nota diplomática a Washington por las redadas masivas, como lo había expresado en sus redes sociales, ya que, declaró, el presidente es responsable de la política exterior.

En contraparte, la senadora Kenia López dijo que el Senado "está obligado a solicitar esta carta diplomática" para defender a los migrantes.

El cambio de política de asilo