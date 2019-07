Urzúa debe demostrar presunto conflicto de interés de Romo: Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila señaló que si Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, tiene pruebas de conflicto de intereses contra Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, las presente, pues es un momento clave para deslindar responsabilidades.

En conferencia de prensa, se le preguntó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) si la Secretaría de la Función Pública debería abrir una investigación para determinar si Alfonso Romo incurre en un conflicto de interés, a la luz de lo que revelara el propio Urzúa Macías.

Ante ello, el legislador de Morena indicó que “estamos en un momento muy grave de la República y por eso yo les digo, no voy a emitir juicios o acusaciones endebles que lastimen prestigios personales, porque yo he sido víctima de eso y no voy a actuar como victimario.

“Incluso, les puedo decir que ya hay elementos de prueba, si yo tengo elementos de prueba de un presunto delincuente, lo menos que debo de hacer es presentar las pruebas y decir en un escrito: 'soy fulano de tal, soy Ricardo Monreal y me consta que este señor está cometiendo delitos por esto y esto, ahí está mi denuncia personal'”, indicó.

De acuerdo con el morenista, desde el momento en que se acepta la responsabilidad pública, todos los servidores públicos son susceptibles de ser investigados, así como de ser involucrados por denuncias provenientes o de compañeros de gabinete, compañeros de trabajo o por cualquier ciudadano, lo que consideró normal.

Refirió que él conoce a Alfonso Romo desde la campaña de 2012, cuando fue coordinador general de la campaña del entonces candidato presdencial Andrés Manuel López Obrador, y que durante esos siete años, siempre ha visto a un hombre congruente y sensato.

“No le conozco un acto ilegal en su conducta, pero quienes tengan las pruebas, en este caso el señor Urzúa, podría plantearlo con toda valentía”, dijo al ser cuestionado sobre si debería presentar las pruebas, por lo que consideró que es lo más conveniente y correcto.

En este punto, se refirió al caso del superdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Baños, quien renunció este lunes, y la Secretaría de la Función Pública ha iniciado siete investigaciones por probables conductas irregulares.

Dijo que a este exfuncionario se le condena cuando apenas se inician las investigaciones y no hay una sentencia firme. “Ni siquiera se le ha dado oportunidad de defenderse en juicio al presunto responsable, pero ya la condena pública es evidente”.

El tema es que no eres culpable hasta que un juez te dice: "tú eres responsable y por tanto se te condena", enfatizó Monreal Ávila, quien dejó en claro que no mete las manos al fuego por nadie, sino simplemente darle la oportunidad del debido proceso y de la presunción de inocencia, que son principios constitucionales invariables, sea quien sea.