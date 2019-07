Trabajan en que residencia de Emilio Lozoya sea declarada en abandono

La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja para que se declare el abandono de la residencia que le fue asegurada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en las Lomas, y que pasaría al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para ser subastada, afirmó su titular Ricardo Rodríguez.

“Es que no la podemos vender hasta que no se declare el abandono por parte del Ministerio Público”, explicó Rodríguez Vargas, al ser entrevistado en Palacio Nacional, donde estimó que se venderá como “pan caliente” la subasta de martillo de un lote de joyas programada para próximas fechas.

Lozoya Austin, quien es investigado por la justicia, adquirió la residencia en el fraccionamiento La Retama, calle Ladera 20, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Cuajimalpa, la cual fue asegurada por la Fiscalía, por lo que el exfuncionario público interpuso un juicio de amparo para recuperarla.

Rodríguez Vargas aclaró que una vez incautado el inmueble, la Fiscalía “trabaja para que se declare el abandono de la propiedad” y confió en que “próximamente, esas casas que ya tenemos (incluida la de Lozoya), estos activos para poderlos enajenar y darle un destino”.

A pregunta expresa, dijo que otras propiedades que en su momento incaute la Fiscalía al otrora titular de Pemex también pasarían al Instituto que encabeza, sucesor del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), aunque hasta el momento solo se tiene ubicada la posesión de las Lomas.

“Hasta que no se declare el abandono (de la propiedad), no pasa al Instituto, por eso es que nos estamos reuniendo con ellos para darle una evaluación”, situación en la que deberán pasar 90 días, recalcó.

Sobre el valor aproximado de la propiedad, indicó que se estima alcance los 30 millones de pesos “hasta donde se ha dado conocer. Faltaría un precio de evaluación por parte interna de nosotros, que es lo que hemos hecho para darle certeza de que el precio inicial sea el correcto”.

En torno a la subasta de aviones que eran propiedad del gobierno, recordó que ese asunto lo tiene a su cargo el Banco Nacional de Obras (Banobras), quienes “tendrán el destino de la flota que se ha manejado por parte de diversas dependencias del gobierno”.

Resaltó que el interés del Instituto es que cada 15 o 30 días, se convoque a subastas de martillo para dar a conocer no solo autos e inmuebles incautados, sino de “todo lo que no hemos sacado, más lo que tenemos. Acuérdense que no solo son bienes incautados por la Fiscalía, sino los incautados en las aduanas”.

Precisó que los recursos que se obtienen a través de las incautaciones que realiza la Fiscalía General de la República tiene un destino social.

Mencionó que en la subasta de autos blindados realizada en Santa Lucía se obtuvieron alrededor de 60 millones de pesos; en la de vehículos de lujo, se consiguió 28 millones de pesos y en la de las casas, 53 millones de pesos, por lo que “andaríamos arriba de los 100 millones de pesos”.

Destacó que la subasta de las casas fue exitosa, “porque venimos muy por arriba del promedio lo que habíamos vendido (…) y esta de joyas, por lo que veremos, creo se van a vender como pan caliente y todavía va a superar en valor, a las anteriores”.