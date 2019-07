Confirman detención de 20 migrantes mexicanos el viernes en EUA

El gobierno mexicano confirmó que sí son de nacionalidad mexicana las 20 personas que fueron detenidas por autoridades migratorias el viernes, en San Diego California, Estados Unidos.

Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard rechazó que estas aprehensiones sean producto de las redadas contra migrantes anunciadas por el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump y que iniciarían ayer domingo.

Ebrard realizó hoy un segundo corte de información sobre los saldos que tendrían esos operativos contra connacionales en ese país, y tras sostener conferencia telefónica con los titulares de los consulados de Los Ángeles, Houston, Atlanta, Chicago y Nueva York concluyó que no se reporta incremento de detenciones, deportaciones, ni repatriados, "lo que no quiere decir que eso no pueda ocurrir".

Sólo en Chicago se reportaron en centros de detención migratoria 130 mexicanos adultos y 11 menores de edad, pero se atribuyó esto al número normal de aprehensiones por personal migratorio estadunidense.

Ebrard dijo que hoy por la mañana dialogó con los responsables de los 50 consulados, y se mantendrá en el centro de mando, en la ciudad de México, para valorar la reacción jurídica.

En tanto, viajó a Estados Unidos el consultor jurídico Jorge Celorio, y personal de la dirección de protección consular y de la dirección de mexicanos en el exterior, de modo que "estamos listos para defender a los mexicanos y sus derechos".