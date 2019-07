Institucionalización, reto 'urgente' de Morena: Yeidckol Polevnsky

Para Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, el gran reto de esa fuerza política es su urgente institucionalización por ser el partido mayoritario y en el poder.

No obstante, "ese proceso se debe hacer con humildad y prudencia “para seguir como un partido diferente y no convertirnos en lo que hemos criticado todo el tiempo; es ahí donde está el riesgo”, subrayó.

En entrevista con Notimex, Polevnsky expuso que Morena debe dar el gran paso. Es decir, transitar de un partido de oposición y minoritario a uno en el poder y mayoritario, para lo cual se requiere modificar sus estatutos.

“Esa es la institucionalización del partido que requerimos, porque los actuales lineamientos de Morena son los de un partido de oposición y ya no lo somos, por eso es indispensable su modificación”, señaló.

Polevnsky cuestionó que al interior del propio partido se pretendan cambios a los estatutos durante una reunión e instancia que no corresponde, como lo ocurrido el domingo pasado durante el Consejo Nacional en un momento en el que, dijo, "tomamos rumbo a la renovación de la dirigencia nacional".

“Justo otra variable de esta institucionalidad consiste en entender que existen lineamientos y estatutos que se deben respetar e impiden tomar decisiones fuera de éstos. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el Consejo Nacional y el Congreso Nacional de Morena tienen funciones y atribuciones diferentes”, dijo.

Polevnsky expuso que solo en un Congreso Nacional se pueden llevar a cabo modificaciones a los estatutos y, por tanto, las propuestas avaladas en esa reunión del Consejo no procederán y quedarán anuladas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo que se hizo en el Consejo pasado no tiene validez. No procederá la votación por no apegarse a los estatutos", afirmó.

Entre esas propuestas destaca enviar al INE una copia del padrón de militantes de Morena, conformado, supuestamente, por tres millones de integrantes.

La presidenta nacional del partido manifestó su desacuerdo con ello, ya que ella tenía conocimiento de que el padrón estaba compuesto por un poco más de dos millones de personas.

“Entonces no son ni dos, ni tres millones y peor aún: el INE tiene registro de sólo 316 mil personas; entonces ese padrón no puede tener validez, de ahí que lo mejor es apegarnos a los lineamientos del INE que establece depurar y actualizar el padrón antes de que termine 2019”.

Polevnsky aclaró que resolver cualquier tipo de anomalías en el padrón de afiliados no es exclusivo de Morena, sino de todos los partidos que también tienen como plazo este año para actualizarlo y evitar multas de 40 mil pesos por cada registro erróneo.

Una vez concluido ese proceso, añadió, continúa la reafiliación y la credencialización para que participen todos los registrados en el padrón “para que nadie se quede afuera, ni sea conformado a contentillo de nadie”.

Consideró que ese proceso interno de Morena, rumbo a la renovación de la dirigencia nacional el 20 de noviembre, fortalecerá a esa fuerza política; “queremos ser un partido ejemplar que cumpla con todo, donde no haya ningún error, ni falla”.

Sobre todo, dijo, porque el partido debe comportarse de manera seria, madura y responsable ya que “hoy todo mundo quiere a Morena. Les nació el amor de repente. Hoy todos quieren ser presidente de Morena. Comen ansias”.

Indicó que quien aspire a la dirigencia nacional del partido tiene que ser una persona honesta, que se apegue a la ley y a los estatutos, “de lo contrario es vivir en la anarquía y la ley de la selva, y ya pasamos esa época”.

“Hay quienes están haciendo campaña para dirigir a Morena desde hace meses. Eso es ilegal. Es una aberración”, aseguró la dirigente partidista.

Sobre sus aspiraciones para dirigir el partido, expuso que hay un arduo trabajo para institucionalizarlo. “Hoy mi interés es dedicar todo mi tiempo al partido y dejar todo bien estructurado a fin de que no pueda llegar cualquiera a querer hacer cambios a mano alzada”.

Entonces, "ahorita lo más importante es sacar todos los pendientes que tengo que resolver como secretaria general en funciones de presidente, pero cuando llegue el momento tomaré la decisión y ya entraré en su momento al tema de la candidatura", subrayó.