DICHOS DE SOR JUANA

Es una exigencia irracional -aunque el amor sea irracional- que quien ame a una persona, por ello, en correspondencia, la persona amada esté obligada a amarla. Para que sea más claro puede ponerse en modo personal: no porque yo ame a alguien ese alguien debe corresponder a mi sentimiento amándome. Sin embargo, como el amor pertenece al paradigma de las pasiones, es un sobrentendido que quien es amado debe corresponder a quien le ama.

Aunque no han de ser pocos los casos en que alguien ame sin esperar ser correspondido con amor. Cuando esto ocurre se habla de amor platónico porque se ubica al ser amado en una posición de inaccesibilidad. La calificación de platónico en tal relación unidireccional puede deberse a una interpretación inmediatista de la tendencia a idealizar en la filosofía de Platón.

Por otro lado el tema de los dos versos de Sor Juana considerados ahora en este espacio: "no ama quien para amar / el ser amado supone", es tratado por Cervantes en el Quijote en el pasaje de la pastora Marcela, quien en un discurso que se considera feminista reclama su derecho a no amar a Cardenio sólo porque él la ama. En el pasaje del Quijote la voz popular se pone en contra de Marcela y a causa de la opinión común de Cardenio y los demás, ella discurre sobre por qué no queda obligada a amar a quien la ama. Es una alocución de libertad y autonomía que en todo caso funciona para los dos sexos o en ambas direcciones.

Realmente no ama quien a cambio exige ser amado. El amor es más entrega que solicitud o exigencia. Es una verdad considerable, así que vale repetir que Sor Juana dice "no ama quien para amar / el ser amado supone".