Formaremos más médicos pero sin apoyo a caciques universitarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se impulsará la formación de más médicos en el país mediante acuerdos con universidades y escuelas de medicina, pero aclaró que el apoyo será “muy dirigido” pues acusó que hay instituciones educativas que “están manejadas por caciques”.

“Vamos a hacer acuerdos con las universidades públicas y con las escuelas o facultades de medicina, pero no es que: a ver, te vamos a dar presupuesto a la universidad y tú ve cómo le aumentas la matrícula, no", dijo durante un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de esta localidad.

“Te vamos a dar (recursos) pero si tienes ahora 300 estudiantes de medicina queremos que tengas 600. Lo que te vamos a dar va a ser para eso, o sea muy dirigido, porque si no, no avanzamos. Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas", advirtió.

Sostuvo que no permitirá la corrupción y acusó que "hay universidades que están manejadas en el país por caciques. Eso se acaba, eso se termina. Claro que vamos a apoyar la educación pública, pero no vamos a apoyar a los cacicazgos".

"No es posible de que cerraban las puertas de las universidades públicas y los mismos que dominaban las universidades ponían escuelas privadas, para que todos los rechazados se fuesen a estudiar a sus universidades privadas donde se tenía, se tiene, que pagar colegiatura", agregó.

Precisó sin embargo que no está en contra de la educación privada, "el que tiene para pagar escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares".