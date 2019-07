'Anuncios de redadas generan condiciones inhumanas para los inmigrantes'

Tras el anuncio del presidente Donald Trump, en su cuenta de twitter, sobre la realización de redadas masivas en diferentes ciudades de los Estados Unidos; el padre José Valdés considera que dicha situación está generando pánico entre los migrantes de los Estados Unidos.

"Esta es una situación injusta, en el sentido de que los hijos no van a ir a la escuela porque van a tener el miedo de que ya no van a encontrar a los papas en casa. Entonces eso es inhumano a mi manera de ver, porque no hay una reglamentación conforme a los derechos humanos", dijo el padre Pepe.

Respecto a las declaraciones o mensaje del presidente de los Estados Unidos, consideró que mientras no haya una orden de oficio de Washington para esta situación, no vamos a actuar si no conforme a como está la ley actual.

"Esto significa que el presidente puede tomar su teléfono y mandar un tuit y con esos inquietar a todo Estados Unidos y al día siguiente, simplemente dice: conforme a las circunstancias que son ahora vamos a hacer mejor esto otro", refirió el sacerdote.