Gobiernos anteriores abandonaron a la Policía Federal: Durazo

Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que gobiernos anteriores dejaron en el abandono a la Policía Federal, por lo que es necesario que este cuerpo de seguridad evolucione y ayude a la construcción de la Guardia Nacional.

Al celebrar el 91 aniversario del Día del Policía Federal, el secretario indicó que a pesar de que la Gendarmería Nacional tenía la misión que ahora tendrá la Guardia Nacional también fue abandonada, por lo que es urgente crear este nuevo cuerpo de seguridad.

"Si no se hubiese abandonado a la PF se hubiera evolucionado y consolidando sus capacidades y hubiera crecido en sus ámbitos. ¿De qué tamaño habrá sido el abandono de la Policía Federal por parte del gobierno que quién no recuerda las imágenes que recorrieron el mundo de policías frecuentemente desalojados de sus hoteles porque el gobierno tenía años que no pagaba el hospedaje? Esto no puede suceder y no va a suceder más con la Guardia porque vamos a construir las instalaciones que se requieran para hospedar, alimentar y dar capacidad adecuada a los elementos de esta institución".

Recalcó que México vive un momento histórico de convergencia de todas las expresiones de sociedad mexicano en torno a la seguridad, por lo que fue posible, aseguró, que la creación de la Guardia Nacional haya sido aprobado por unanimidad por el Congreso federal y estatales.

"Nuestro país demanda fortalecer las instituciones de seguridad y por eso es que se crea la Guardia Nacional con toda la riqueza heredada por las instituciones que la han presidido".

Ante las manifestaciones que han realizado elementos de la PF inconformes, Durazo Montaño insistió que ningún elemento será obligado a incorporarse a la Guardia y que aquellos que se integren al nuevo cuerpo no perderán sus derechos y prestaciones.

"Ratifico mi compromiso de que pondré mi desempeño y mis capacidades para continuar el reconocimiento, respeto a cada uno de los policías federales. El interés de la nacional está por encima de cualquier interés personal, lo saben ustedes compañeros, es el compromiso que México espera de cada uno de nosotros, el interés y las demandas de las familias es que les brindemos seguridad por eso es que debemos hacer un frente para la seguridad de todos los mexicanos", agregó.

En el evento al que se entregaron reconocimientos por actuaciones destacadas a elementos de la Policía Federal, Durazo Montaño afirmó que la labor de la PF es ampliamente valorada por la sociedad mexicana por su dedicación y coraje.

"Con satisfacción puedo decirle que la Policía Federal ha estado cumpliendo la misión encomendada. No recuerdo en estos siete meses de gobierno ningún acto de renuencia a cumplir con las misiones encomendadas y eso habla de la institucionalidad de un cuerpo que ha consolidado y fortalecido su disciplina en un proceso de 91 años. Por ello están llamados a hacer época al sumar sus capacidades para un nuevo cuerpo de seguridad más nutrido como lo es la Guardia Nacional".

El secretario apuntó que si la delincuencia ha evolucionado en sus capacidades para lastimar a la sociedad, "lo mismo tiene que hacer las instituciones responsables de combatirla, tiene que evolucionar, ampliar su disciplina, su capacitación, su profesionalismo y por supuesto, se tiene que mejorar su condición socioeconómica, porque sólo en ese conjunto es que la evolución de las instituciones de seguridad darán capacidad al Estado mexicano para enfrentar eficazmente a la criminalidad".

Aseguró que se brindarán todos los recursos del Estado mexicano para garantizar las prestaciones y beneficios de aquellos que tienen en sus manos dar paz y tranquilidad a los mexicanos.