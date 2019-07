¡Noticias que impactan! / VIII

16 de mayo del 2019. Alaska, EUA. Chocan avionetas en pleno vuelo. Dos avionetas que llevaban pasajeros de cruceros chocaron en pleno vuelo y se estrellaron ayer en Alaska, dejando seis muertos, informaron las autoridades. Las aeronaves llevaban a pasajeros del crucero Royal Princesa y chocaron el lunes a 1,000 metros de altura, dijeron los cuerpos de rescate. Cinco de los fallecidos eran pasajeros y el otro era el piloto de una de las avionetas, El resto de las personas fueron llevadas a hospitales cercanos. Investigadores federales dijeron que la avioneta más grande, una Havilland Otter DHC-3 con 10 pasajeros y su piloto, estaba descendiendo de los 1,150 metros (3,800 pies) y le cayó encima a la otra avioneta, una Havilland DHC.2 Bdaver que llevaba a cuatro pasajeros y el piloto… ¡Difícil de creer!

18 de mayo del 2019. Torreón. Lagunero jugará Copa América para ciegos. Zaguero Gerardo Sotelo es llamado a equipo nacional. Humberto Vázquez Frayre. Gerardo Sotelo Martínez viajará el próximo 24 de mayo a la capital del país para concentrarse con la Selección Nacional de Futbol para Ciegos que participará en la Copa América a celebrarse en junio en Sao Paulo, Brasil. Alumno de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de La Laguna, así como capitán y fundador de los Murciélagos Laguna, ha demostrado que su discapacidad visual no ha sido su impedimento para practicar el deporte que más le gusta y desarrollado a un nivel de talla internacional. Sotelo es defensa del seleccionado nacional desde hace dos años, obteniendo su lugar dentro del equipo como parte las visorías que se llevaron a cabo en torneos nacionales de futbol para ciegos, una modalidad deportiva para personas amblíopes y no videntes… ¡Difícil de creer!

20 de mayo del 2019. La Paz, Bolivia. Un árbitro falleció tras desplomarse el domingo durante un partido de futbol de la primera división de Bolivia, que se realizaba a una gran altitud, confirmaron médicos. Tenía 31 años de edad. El árbitro Víctor Hugo Hurtado pitaba el encuentro entre Always Ready y Oriente Petrolero, que se llevaba a cabo en el estadio municipal de la ciudad de El Alto, a unos 3900 metros sobre el nivel del mar. A los 47 minutos, durante una aproximación de Always Ready, el silbante cayó de espaldas fuera del área.

Las imágenes de la televisión mostraron el momento en que los médicos de los clubes involucrados e incluso varios jugadores trataron de brindarle asistencia. Unos minutos después, Hurtado fue colocado en una ambulancia que lo trasladó a un hospital cercano. "Pudieron controlarlo en el momento en que se desmaya en la cancha, pero al llegar al hospital, murió de un paro cardiorrespiratorio", dijo por teléfono a The Associated Press Fernando Costa. Más tarde, el médico del mismo club, Eric Kosziner, habló con la prensa y precisó que el árbitro había sufrido dos paros cardiorespiratorios, uno en la cancha y otro a su llegada a la clínica…

22 de mayo del 2019. ¡Aunque usted no lo crea: viajó de Ripley! Jean Béliveau, de Canadá, caminó alrededor del mundo durante 11 años. Viajó 75,542 km. y gastó 53 pares de zapatos! ¡Difícil de creer!

22 de mayo del 2019. Torreón. Vandalizan paraderos de Metrobús. Señalan que no se han podido revestir debido a los actos vandálicos que se registran. Los daños a los siete parabuses representan pérdidas de hasta 150 mil pesos. Todavía no termina la obra civil del Metrobús Laguna y ya vandalizaron por lo menos siete parabuses, acción que representa pérdidas económicas de hasta 150 mil pesos, según informó el Gobierno del Estado. En el marco de las negociaciones que retomaron ayer para el modelo de Negocios del BRT, Alfonso Tafoya Aguilar, titular del Organismo Regulador del Transporte Masivo en el Estado, explicó que la obra registra un avance de casi 90 por ciento, pero que los paraderos no se han podido revestir precisamente por los actos vandálicos registrados… El funcionario explicó que debido a estos incidentes, se trabajará en coordinación de Fuerza Coahuila y la Dirección de Seguridad Pública Municipal para efectos de reforzar la vigilancia en la ruta troncal de lo que será el sistema de transporte colectivo… ¡Difícil de creer!

