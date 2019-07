Federación dará a conocer asignaciones de Dos Bocas el 26 de julio

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que están en espera de que las empresas invitadas a la construcción de la Refinería de Dos Bocas entreguen sus propuestas económicas para evaluarlas y hacer las asignaciones el 26 de julio.

Al ser cuestionada tras la entrega de Resolutivos de Proyectos Energéticos en Villahermosa, Tabasco, la funcionaria federal indicó que ya se terminaron las tres juntas de aclaraciones con las compañías.

“Estamos esperando que ellos entreguen sus propuestas económicas y una vez que se entreguen las propuestas económicas se van a evaluar las mejores para hacer la asignación que esperamos sea el 26 de julio”.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) destacó que Dos Bocas es un proyecto factible, ya que, por ejemplo, una refinería en Estados Unidos de 350 mil barriles por día de procesamiento reportó, en el último cuatrimestre del 2018, utilidades de 17 dólares por barril.

“Es muy buen negocio, es factible es excelente, hay quienes no comparten eso, bueno se les respeta… pero no es porque estén en contra de la refinería, es porque no quieren un cambio político, un cambio de régimen”.

Asimismo, comentó que serán respetuosos de la consulta pública emprendida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para la construcción del proyecto, por lo que están en espera del resolutivo.

La secretaria recordó que para este año se destinarán 50 mil millones de pesos, para el acondicionamiento del sitio, la procura temprana, empezar con la ingeniería de detalle, levantamiento de estructura urbana de lo que va a ser la refinería.

Nahle resaltó que el derrame económico va a ser fuerte y ayudará mucho al estado; “creo que ya lo están viendo los tabasqueños, ya están viendo el movimiento y están viendo la activación económica”.