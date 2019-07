Descartan daños por sismos en CDMX

Tras los sismos ocurridos esta mañana en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, personal de la Dirección General Táctico Operativa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó recorridos de supervisión y verificación, sin reportar al momento daños o afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), al sur de Miguel Hidalgo a las 04:47 horas se registró el primer movimiento telúrico con intensidad de 2.1 grados, mientras que a las 07:38 y 07:51 se reportaron dos sismos con intensidad 2.5 y 2.0 respectivamente, ambos con epicentro en Álvaro Obregón.

Uno más de magnitud 2.3 se registró posteriormente a las 10:08 de la mañana, también en la Álvaro Obregón a una latitud de 19.40, longitud 19.40 y profundidad de 2 kilómetros.

De este último no se han destacado afectaciones a edificios o población pero la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en su cuenta @Claudiashein de Twitter que las secretarías de Protección Ciudadana y de Gestión Integral activaron los protocolos de revisión, aunque aclaró que “no hay ningún daño, no hay de qué alarmarse y no hay riesgo”.

La intensidad de los tres primeros sismos, señaló el SSN, “no fue la suficiente para generar activación de la alerta sísmica”.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, recomendó a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de información falsa y alarmista.