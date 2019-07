Niega AMLO injerencia en Baja California; 'no me consultaron', dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no le consultaron y negó injerencia en la aprobación del Congreso de Baja California para ampliar el periodo de dos a cinco años de Jaime Bonilla como gobernador de esa entidad.

"No (me consultaron nada), además no tengo injerencia en esos asuntos", indicó.

Incluso respondió que si le hubieran consultado sobre ese tema, desde un principio su respuesta sería no.

"Legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, toman una decisión en un sentido. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes, que en efecto se pusieron de acuerdo, y aprobaran esa reforma, estaría yo, se me caería la cara de vergüenza", aseveró.

Incluso sostuvo: "no llegué a la Presidencia dejando trozos de dignidad por el camino".

Pidió esperar a que los tribunales resuelvan el caso porque -aseguró- "nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar".

"La ventaja ahora es que ya no hay influyentismo. El presidente no se mete en estos asuntos, como era antes. No hay línea, la línea es que no hay línea", aseguró.