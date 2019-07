Se tiñe de sangre la utilidad minera

La minería de Coahuila es una de las más importantes del país según el Servicio Geológico Mexicano (SGM), organismo que señala que en 2016 esta industria generó utilidades por 15 mil 934 millones de pesos.

Sin embargo de 2006 a 2018 se han registrado 180 muertes en derrumbes, explosiones e inundaciones en las minas, según datos de la organización Familia Pasta de Conchos.

Las compañías mineras más importantes también tienen altos números estadísticos: gracias a ellas Coahuila ocupa el primer lugar nacional en explotación de carbón, de hierro, de bismuto, de cadmio, de Celestita, de sílice, de Sulfato de Magnesio y de Sulfato de sodio.

Y ocupa segundos y terceros lugares en explotación de otros minerales como Flourita, Barita y Dolomita, también con millonarias utilidades, según el último estudio publicado por el Servicio Geológico Nacional en diciembre de 2017.

Para el Senador de la República y dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, "los empresarios nunca han tenido el interés de invertir en materia de seguridad en las minas y no cumplen en muchos casos con las condiciones mínimas en esos sitios y se lavan las manos cuando ocurren tragedias, como en el caso de Pasta de Conchos".

El derrumbe e inundación de la mina en La Mota donde un minero murió, dijo el congresista, "es otra llamada de alerta para que las autoridades actúen" y terminen con la impunidad y las violaciones a las leyes laborales.

El SGE explicó que Coahuila aporta el 100 por ciento de la producción nacional de Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio y Celestita, y el 99.4 por ciento de carbón mineral; también extrae el 34.01 por ciento del mineral de fierro de todo el país.

Por otro lado Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, resumió así la situación de los mineros : "Nunca hemos visto que castiguen a alguien, ni por robar carbón a la nación, ni por contratar niños, ni por matar mineros".

Sostuvo que no se castiga por no tener condiciones de seguridad e higiene ni por no pagar a sus trabajadores, y criticó al gobierno que establece que "es delito grave robarse una vaca", pero no matar a un minero.

Mientras la industria minera es altamente rentable para sus propietarios, los mineros sobreviven con bajos salarios, sin equipos de seguridad, y muchos de ellos mueren arrancando los minerales de las entrañas de la tierra por unos pocos pesos.

Según el informe del SGM en 2012 la minería en Coahuila obtuvo utilidades por 13 mil 200 millones de pesos, y para 2016 casi alcanzaron los 16 mil millones de pesos.