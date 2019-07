El inexplicable silencio de muchos sobre Venezuela

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela es lo mas devastador que se ha visto en materia de crímenes de estado desde los días de las dictaduras militares sudamericanas de los anos setenta. Entonces, por que tantos autoproclamados luchadores de los derechos humanos siguen guardando silencio sobre las miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela?

El informe de la ONU dice que ha habido al menos 6,856 muertes sospechosas de opositores durante operaciones de seguridad del gobierno venezolano en el periodo de 17 meses que termino en mayo de 2019. Muchas de ellas fueron ejecuciones, según el informe.

Esa cifra es mas del doble del numero de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la dictadura de 17 anos, de 1973 a 1990, del dictador chileno Augusto Pinochet. Y también es comparable a las desapariciones forzadas durante periodos similares durante la dictadura de Argentina, de 1976 a 1983.

Y, sin embargo, donde esta la indignación de muchos de los autoproclamados defensores de los derechos humanos que han denunciado --con razón-- las atrocidades de las juntas militares derechistas de los anos 70?

¿Dónde está México? México condeno en el pasado los abusos de los regímenes militares de América del Sur, e incluso rompió relaciones diplomáticas con Pinochet en 1974. Entonces, por que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se niega a condenar categóricamente los asesinatos en masa de Maduro, y se ha proclamado "neutral" sobre Venezuela?

Donde esta el candidato presidencial de Argentina, Alberto Fernández, y su candidata a la vicepresidencia --y poder detrás del trono--, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Por que no hemos escuchado de ellos una condena categórica y sin tapujos del terrorismo de estado en Venezuela?

La expresidenta Fernández de Kirchner construyo gran parte de su carrera política denunciando la dictadura argentina de la década de 1970, aunque no se le conoce un activismo opositor en esa época. Durante su presidencia, mantuvo estrechos vínculos con Maduro, y actualmente se encuentra en Cuba visitando a su hija.

Donde están el presidente de Uruguay, Tabare Vásquez, y su antecesor, José Mujica? Donde están los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Luis Inacio Lula da Silva? Hasta el momento tampoco han mostrado su indignación por los crímenes citados en el informe de Bachelet, y un mea culpa por sus vínculos con Maduro.

Donde esta el candidato a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos, el autoproclamado socialista Bernie Sanders? Todavía no lo he oído hablar sobre el informe de la ONU. En caso de que no lo sepa, Bachelet es del Partido Socialista de Chile.

Según el informe de Bachelet, el régimen de Maduro ha admitido oficialmente 6,856 asesinatos que ha clasificado como resultantes de "resistencia a la autoridad", entre enero de 2018 y mayo de 2019. El informe de la ONU dice que la cifra real puede ser mayor, y menciona un estudio del Observatorio de Violencia en Venezuela que cita 9,647 asesinatos de opositores durante el mismo periodo.

La mayoría de las veces, las fuerzas militares o paramilitares de Maduro llegaron en autos sin placas a las casas de las víctimas, los mataron y luego manipularon la escena del crimen. Sembraban armas y drogas, y luego disparaban contra las paredes para simular una confrontación, dice el informe.

Como es habitual, los aliados de Maduro tratan de defenderse tildando a sus críticos de "derechistas". Pero esa excusa es risible: las organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistia Internacional han denunciado igualmente los abusos cometidos por dictaduras de izquierda y de derecha, al igual que lo hemos hecho muchos periodistas.

Así que aquí va el mensaje que López Obrador, Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras políticas deberían escuchar: si no denuncian categóricamente los asesinatos en masa del régimen de Maduro, tienen cero autoridad moral para pronunciar las palabras "derechos humanos". Tras el informe de Bachelet, ya no hay excusa alguna para permanecer callados sobre Venezuela.