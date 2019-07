LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Me invitaron a ir a un rancho "de los de deveras", de los que tienen sus caballos, vacas, mulas, chivas, gallinas y muchos animales más que andan muy contentos por ahí, caminando y pues… actuando como animales. Mi hijo estaba muy contento y sorprendido con tanto animal - de los del rancho, por supuesto - y en un momento dado, un grupo grande de vacas se acercaba a donde estábamos nosotros. Mi hijo nos alertó: "¡Cuidado! Ahí viene una manada de vacas". Uno de los rancheros dijo que no era una manada, sino un rebaño… y empezó la duda de cuál era la forma correcta para referirse a los grupos de animales.

Pues resulta que en este caso las dos son correctas, porque una manada se refiere a un rebaño pequeño… ¡ah pues ahí está! y se utiliza normalmente para nombrar a grupos de animales muy diversos, generalmente mamíferos. Puede haber manadas de vacas, de caballos, de borregos. La palabra "manada" proviene de "mano", ¡ah, pues sí!, y es, obviamente en sentido figurado, los animales que te "caben en una mano". Por supuesto que en mi mano no cabe ni siquiera la cabeza de una vaca, pero así decimos figurativamente para referirnos a un grupo que no tiene muchos elementos… como una manada o un puñado. "Llegamos aquí con sólo un puñado de hombres", podría decir alguien refiriéndose a que era un grupo pequeño de personas, aunque en realidad no quepan dentro de un puño.

Pero estábamos con los animales antes de desviarme. Los caballos, los burros y demás equinos se pueden agrupar en manadas. Sin embargo, un grupo de caballos también puede llamarse caballada, y si es de yeguas, yeguada.

Como le decía, puede haber manada o rebaño de vacas o de reses en general. El rebaño también puede ser de borregos, de cabras y de algunos otros animales domésticos o salvajes. Hay grupos de borregos o de perros que se conocen como majadas, aunque éstos últimos, o sea, los perros y en general los canes como coyotes y lobos, se agrupan en jaurías. ¿Y por qué se llama "jauría"? Pues se dice que "jauría" podría derivarse de "jau", una forma onomatopéyica del aullido de los canes: ¡jauuuuuuuu! aúlla, con mucha imaginación, el coyote, por ejemplo.

A los grupos de aves se les llama parvada o bandada, mientras que los de las abejas son enjambres. Los cerditos y también los jabalíes se agrupan en una piara o lechigada, aunque la lechigada se refiere a un grupo general de animales que han nacido de un mismo parto y se crían en el mismo lugar.

Para los que son mulas… digo, para el grupo de mulas, está la recua y un grupo de peces se llama cardumen.

Un grupo de peces se llama cardumen y la recua es el grupo de bestias de carga. Y el congreso es… no, espéreme, ya me confundí con las palabras.

Mejor ahí le dejamos.

Soy don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

Alicia Villaseñor: ¿Cómo debe decirse, "pudrir" o "podrir"?

El verbo en infinitivo puede decirse de una u otra forma, "podrir" o "pudrir". Sin embargo, la conjugación se hace solamente con el verbo "pudrir".

Decía mi abuelo: "Enfermedad la mía; la de mi vecino es maña".