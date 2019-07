Justifica Cuitláhuac García nombramiento en Comisión de Búsqueda

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, designó como encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a una mujer cuya experiencia laboral es el servicio de banquetes, lo que le ha generado duras críticas de la oposición.

Se trata de Brenda Cerón Chagoya, quien anteriormente se dedicaba a administrar una empresa de servicios de alimentación con la exdiputada local, también morenista, Tanya Viveros Cházaro, actual asesora de la Secretaría de Protección Civil.

La mujer también fue identificada por el Partido Acción Nacional como una de las que participó en la gresca durante la designación del Fiscal Anticorrupción e, incluso, difundieron videos donde se le observa empujando a varias personas.

El gobernador justificó el nombramiento bajo la excusa de que no había más perfiles para ocupar el cargo.

"Lo que pasa es que allí nadie pasó, fue nombrada como una persona que podría ayudar en eso, pero pues es que no podemos quedar acéfalos en esa dependencia".

Además, argumentó que por no tener el perfil, se decidió nombrar a José Casas Chávez como director de los trabajos de búsqueda, a fin de que lleve la parte operativa de la Comisión que fue dejada por Géiser Caso Molinari, éste por motivos de salud.

"Por eso nombramos a un director de búsqueda, le voy a preguntar a Brenda bien su nombre porque ella fue la encargada, pero fue lo que surgió de los colectivos y ellos aceptaron esa dupla para fortalecer la Comisión Estatal de Búsqueda".

El gobernador dijo que Cerón Chagoya antes era el enlace del Gobierno del estado con el Poder Legislativo y que por ello participó en la Ley de Ausencia, aunque no dijo de qué manera.

"Sí tiene el perfil, lamentablemente no el perfil que le permitiera competir, pero no hubo ni uno porque el Secretario de Gobierno me hizo llegar el resultado del Comité Técnico y un uno pasó, pero más allá de eso, salieron bajísimos, y entonces no podemos dejar eso acéfalo".