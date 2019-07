El Espacio de Cerpa

El encuentro que parte en dos la temporada del mejor beisbol en el planeta, nos ha demostrado que, la liga americana, ha ejercido una paternidad por cuarto año consecutivo sobre el viejo circuito pero a expensas de que también nos ha quedado claro quiénes serán los novatos del año porque Vladimir Guerrero Jr. que prácticamente se robó el espectáculo el lunes pasado a pesar de que Pete Alonso se llevó el derby de cuadrangulares, varios jugadores que participaron en el “juego de la estrellas” y de lo cual sus equipos sólo se encuentran esperando que termine el calendario regular pensando en el 2020, el próximo 31 de julio es el límite para el canje de peloteros en la gran carpa estando todo mundo al pendiente.

Precisamente hace un año, tanto Manny Machado como Brad Hand, aparecieron en el partido que reúne a la crema y nata personificando a los Orioles y a los Padres y en menos de 48 horas, ya estaban enfundados con un nuevo jersey por lo que ahora existen un montón de jugadores que podrían tener un desenlace semejante empezando con Marcus Stroman de los Azulejos que se ha recuperado de una temporada complicada del 2018 para tener una efectividad de 3.18 de carreras limpias admitidas y si bien aún posee un año de control para lo que resta del calendario, la escuadra de Toronto que se encuentra en reconstrucción, busca maximizar el rendimiento de su lanzador en vez de esperar hasta el próximo verano.

También se encuentra Shane Greene de los Tigres que, independientemente que lo tienen asegurado para la próxima temporada, podrían hacer un cambalache porque de acuerdo a que la escuadra de Detroit tiene contemplado, la organización del estado de Michigan percibe que al menos, tendrán dos años en que puedan estar dando la pelea y que a la vez, no tengan una gran cantidad de activos en el mercado para lo que se pretende en las grandes ligas por lo cual, puede ser de gran ayuda en cuestiones de relevo a otros equipos.

De los que se encuentran en la mira y vaya que sí, está Zack Greinke de los Diamantes y a pesar de tener un promedio de velocidad de bola rápida por debajo de las 90 millas por hora, se logró colar al “juego de las estrellas” por quinta ocasión en las últimas seis temporadas pero los equipos podrían titubear por asumir los 70 millones que le darían al lanzador de Arizona durante el 2020-2021 así como lo que falte de su sueldo de esta campaña que fluctúa en 34.5 millones.

Y el que se puede decir que es el pez más buscado, es el lanzador zurdo de los Gigantes Madison Bumgarner donde los más interesados, son los Astros, Mellizos, Bravos y Cerveceros y aunque muchos pensaban (me incluyo) de que al momento de que Yasiel Puig emigró a los Rojos, el que fuera jugador más valioso de la serie mundial del 2014 caería como anillo al dedo con los Dodgers, lo que sucedió después de que Max Muncy le pegó un cuadrangular en AT&T Park el domingo 9 de junio y en el que se hicieron de palabras mientras que el jugador de Los Ángeles recorría las bases, la escuadra de Dave Roberts ya ni la pensó por lo que lo que la organización de los actuales bi-campeones de la liga nacional, podrían ir por Will Smith y aunque las fuentes dicen que no, existe una probabilidad legítima de que estos rivales que no se pueden ver ni en pintura, ejerzan un intercambio por primera vez en una década.

¡Qué viva el beisbol!