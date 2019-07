LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Esos falsos conocidos

Decir "los falsos cognados" es como decir "los falsos amigos" o "los falsos parientes". También, podríamos decir que son los falsos conocidos y me quedo con esta última opción porque creo que es la más adecuada, ya que se trata de palabras que uno cree que ya conoce y luego salen con que ¡para nada!

Los falsos cognados son palabras en un idioma que no es el nuestro y que se parecen mucho a palabras nuestras, pero no quieren decir eso, sino algo muy diferente. Estoy seguro que con el ejemplo que le voy a dar, lo entenderá usted perfectamente.

Voy por una calle de una ciudad de Estados Unidos y veo un letrero que dice library y pienso: "esta palabra ya la conozco, claro… Esto es una librería". Pero luego resulta que no es una librería, sino una biblioteca. La librería en tierras del Tío Sam se llama bookstore.

Pues ese tipo de palabras que parecen ser la misma en otro idioma, pero realmente no lo son, en ocasiones nos confunden y nos destantean como diría mi compadre, o sea, que nos desorientan. Alguna vez visité unos parientes - que yo ni conocía, la mera verdad - en el estado de Texas en Estados Unidos y la tía Minga - que ya era de la tercera edad tirándole a la cuarta - nos recibió con gusto, pero nos decía en inglés que estaba embarrassed. Yo me quedé muy sorprendido porque pensé: "Para sus setentaytantos años, ¿cómo puede estar embarazada la tía? Aparte ni se le nota la pancita…". Pero no era así, porque la tía, al decir que estaba very embarrassed, se refería a que estaba muy apenada porque no había tenido tiempo para prepararnos la comida a nuestra llegada… pero no estaba "muy embarazada", porque si estuviera esperando un bebé, diría que estaba pregnant, que significa "embarazada" y no embarrassed.

Otro ejemplo: un amigo y yo estábamos creando un negocio de bordados de prendas. Para el negocio, necesitábamos máquinas especiales para bordar, así que cuando fuimos para comprar una a la tienda en Estados Unidos, mi amigo se expresó con un falso cognado, obviamente sin querer. Al vendedor de las máquinas le dijo que queríamos poner una fabric y según él estaba diciéndole que estábamos creando una fábrica de bordados de prendas. El vendedor inmediatamente mandó traer una tela para probar la máquina, porque fabric es una tela, no es una fábrica. Hubo un lapso de confusión severa, pero luego ya entendí lo que estaba pasando, y mientras la tela llegaba, le aclaré al amable vendedor que nuestro proyecto era crear una factory, que es como en inglés se dice "fabrica"… no fabric.

Hay muchos falsos cognados más y no todos son entre el inglés y el español… también hay con el francés y con otros idiomas. Pero como hoy se me ha terminado el espacio, se los debo para otra ocasión, ¿vale?

Esther del Ángel: ¿Qué significa la palabra "peje"?

Peje significa "pez" y es una palabra aceptada por la Real Academia. También, según la Academia, es un hombre astuto, sagaz e industrioso… al menos así dice el diccionario. Con su particular manera de hablar, los tabasqueños les dicen "pejes" a los "peces".

Saber lo que todo mundo conoce, es igual a no saber nada.