Un arte familar que se comparte

Como tras bambalinas, un trío de payasos espera bajo la sombra de un puente peatonal, alertas a que el rugir de un camión de transporte urbano les marque la tercera llamada para salir a escena. Antes, comentaron que no todos los choferes les permiten subirse para presentar su rutina, por suerte la unidad que aguarda la subida de algunos pasajeros que van rumbo a Torreón les da el sí. Es hora de comenzar el show.

Con marcada energía, el payaso Pikkín comenzó a lanzar chistes a los usuarios del transporte que en repetidas ocasiones soltaron carcajadas y se mostraron participativos ante las preguntas que el hombre de rostro pintado les hacía y que también eran debatidas desde los asientos del fondo por la payasita Estrellita. Por ahí también se observó al pequeño payaso Limoncito, que era parte del show.

Víctor Álvarez, Víctor Manuel y María del Rosario, son las personas que están detrás de las narices coloridas y que todos los días se lanzan a la calle a mostrar su arte urbano, que por los pocos minutos que regalaron en esa unidad, se pudo notar que se trata de un trabajo al que le dedican su tiempo, hablando de que lo ensayan con la disciplina que implica este ejercicio.

Al finalizar su intervención, aún dentro del camión, Víctor Álvarez platicó que fue un niño huérfano, por ende desde los 8 años se dedica al clown, arte que le ha permitido sacar a su familia adelante, pues aparte de ser padre de Limoncito, ha formado una familia con María del Rosario con cuatro integrantes más.

"Yo inicié yo solo, soy el único de la familia que se dedica a esto. Fui niño de la calle y fue lo que me estimuló a trabajar en esto. Uno de los mayores impulsos fue el que me dio el payaso Platanito de Gómez Palacio, que en paz descanse. Fue el que me dio el empuje para maquillarme e iniciarme en este arte", compartió.

Con su esposa e hijo atentos a la charla, Víctor enfatizó que más que como un trabajo, para él ser payaso es una forma de vida.

Es evidente que la unión es algo que los fortalece como artistas. Pikkín se mostró agradecido de que su familia lo apoye en este arte, que aparte de ser su sustento es su pasión.

Sobre las rutinas que presentan, indicó que él mismo las escribe, además dijo, echa mano de algunos ejercicios escénicos que se montaban en los circos de antes. Aunque confesó, lo que más le gusta es experimentar es la improvisación e involucrar al público. "Yo soy espontáneo, no me gusta ensayar, pero ellos sí ensayan".

SU DÍA A DÍA

Al día, trabajando de 8 a 12 horas, se pueden echar al bolsillo hasta 500 pesos. Además realizan shows para todo tipo de eventos sociales. "Nosotros trabajamos en ruta de camiones por lo regular de lunes a viernes, en las mañanas en el mercado de Ciudad de Lerdo y en las tardes lo que son rutas directas. A veces le trabajamos 8 horas, ya cuando la necesidad es muy grande hasta las 12 horas corridas", señaló.

Víctor, el payaso Pikkin quiso explicar que Limoncito (su hijo), los acompaña sólo cuando está de vacaciones, pues al igual que sus otros cuatro hermanos tiene que dedicarse a estudiar.

Limoncito, que se encuentra pegado a la ventana del camión asiente con la cabeza y sonríe.

Para ellos es un trabajo diario, para otros una oportunidad de disfrutar un minishow y romper con la rutina mientras se trasladan a sus casas o empleos. El trío se despide para bajar por la puerta trasera del transporte, saben que otro escenario móvil los espera.

Otros libros:

=> Ética sin disfraces.

=> Ética, profesión y medios.

=> Fernando Savater, grandeza y miseria del vitalismo.

=> Salomón en la encrucijada.

=> El marido.