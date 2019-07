¡Noticias que impactan! / VIII

(Segunda parte)

4 de abril del 2019. Ciudad de México. Joven mexicano, con proyecto en la NASA. Jorge Ramos. Jaime Sánchez de la Vega, un sonorense estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recibió una felicitación por parte de la Agencia Espacial Mexicana por su labor en el proyecto del nanosatélite The Phoenix Cubesat. El director de la AEM, Javier Mendieta Jiménez, subrayó la importancia de destacar historias como la de Jaime, reconocido a nivel internacional, ya que representan una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. "En México, estamos muy orgullosos del talento de nuestros connacionales, como el de este joven, que presentó el proyecto - The Phoebix Cubesat - ante científicos de la NASA y obtuvo un apoyo de 200 mil dólares. Esto es invaluable para el tema satelital que ahora se está impulsando en México… ¡Difícil de creer!

22 de febrero del 2019. ¡Aunque usted no lo crea de Ripley! Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos, los gemelos idénticos son un ejemplo de clonación debido a su ADN Idéntico. California es el único estado que ha sido sede tanto de las Olimpiadas de verano como de las de invierno. A los 86 años, Betty Goedhart de La Jolla, California, es la trapecista de más edad en el mundo, gracias a un vale de regalo para lecciones que recibió a los 78 años. ¡Difícil de creer!

13 de mayo del 2019. Canatlán, Dgo. Muere menor en día de campo. Un menor de 16 años perdió la vida al ahogarse en una alberca durante un día de campo en el municipio de Canatlán. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la mañana del pasado sábado se reportó a una persona ahogada en una alberca del poblado Santa Lucía, el cual se ubica a la altura del kilómetro 3 de la carretera Francisco Zarco-Santiago Papasquiaro… De acuerdo con el reporte de los hechos, la mañana del sábado, un grupo de menores, entre ellos el hoy occiso, decidieron realizar un día de campo y se dirigieron a la alberca del poblado ya señalado. Una vez en el lugar, los menores se metieron a la alberca, y en cierto momento, Ángel Emilio comenzó a tener problemas para salir y de pronto se hundió. Aunque sus compañeros trataron de auxiliarlo, ya no fue posible rescatarlo, por lo que pidieron auxilio de los cuerpos de rescate…. ¡Difícil de creer!

13 de mayo del 2019. Torreón. Se ahoga menor de 10 años en alberca. Una fiesta de cumpleaños terminó con un menor de 10 años sin vida, se ahogó en la alberca del lugar. La tarde del domingo, familiares y amigos de una mujer se dieron cita en la quinta "Los Nogales" localizada en la colonia Lázaro Cárdenas, de Torreón, para celebrar su cumpleaños. Mientras disfrutaban de la celebración, así como de la alberca, en un momento varios de los pequeños que estaban en el agua comenzaron a gritar que Yair se estaba ahogando. Sin pensarlo, tíos del menor se lanzaron a la alberca y comenzaron a buscar en el fondo, logrando encontrarlo inconsciente. Rápido lo sacaron del agua y colocaron en la orilla para darle los primeros auxilios, en tanto que otros pedían al 911 el apoyo de una ambulancia. El menor no reaccionaba, sin embargo, al arribo de los paramédicos, las maniobras para reanimarlo dieron a la familia una esperanza de vida. Muere en el hospital. En el trayecto a la Cruz Roja, los paramédicos continuaban con las reanimaciones, ya que el pequeño dejaba de respirar en momentos. Fue minutos después de su ingreso al área de Urgencias que los esfuerzos del personal no fueron suficientes y Yair perdió la vida… ¡Difícil de creer!

13 de mayo del 2019. Comarca Lagunera. Sin estudios, niños explotados. Realizan operativos contra trabajo infantil. Atienden a 57 menores detectados bajo explotación en las calles. Fabiola P. Canedo. El 80 por ciento de los niños de origen tarahumara que trabajan en las calles de Torreón no asisten a la escuela y son analfabetas. El director de Casa Puente de Torreón, Jorge Antonio Chávez Chavarría, explicó que estos niños son explotados por sus padres y se arraigan en la calle, lo que les genera un desapego tanto de su familia como de persona a persona. Dijo que se tiene una población de 57 menores atendidos que han contactado en la calle, pues se ofrece esta opción a los padres para que ellos puedan desarrollar su actividad comercial y los niños no tengan que pasar las largas jornadas bajo el sol, además de ser instruidos en actividades escolares y artísticas… Chávez Chavarría dijo que el trabajo infantil es parte de los "usos y costumbres de la población indígena", pero indicó que en Torreón no está permitido, por ley, que los niños laboren, y los derechos de los menores están plasmados en tratados internacionales que están por arriba de cualquier normativa… ¡Difícil de creer!