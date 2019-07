Desconoce gobernador situación de exfuncionario señalado por tortura

Luego de que fuera declarado inválido el amparo otorgado al exsubsecretario de Seguridad en Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, para evitar que hablara sobre su participación en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzintapa, el gobernador Silvano Aureoles dijo desconocer el estatus del caso.

“Él ya no trabaja aquí, ya no es subsecretario de Seguridad, no sé”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en la rueda de prensa semanal.

En este sentido, aseguró sólo saber lo que se ventila en los medios de comunicación durante los últimos días, tras la invalidez del amaparo que decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo lo único que he visto en los medios es que él (Carlos Gómez) solicitó un amparo y que dijo un juez que él no se lo había dado, y una declaración muy valiente del comandante donde dijo que se había separado (del cargo de subsecretario) para dar la cara… es lo único que sé, yo no trabajo en eso”, aseguró.

Como se recordará, el pasado 22 de junio, Carlos Gómez Arrieta anunció su renuncia como subsecretario de Seguridad en Michoacán, luego de que fue difundido en medios nacionales e internacionales un video de tortura a un testigo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Tras lo anterior, el exfuncionario local obtuvo un amparo para evitar declarar sobre los hechos, sin embargo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso.

Sobre este tema, Gómez Arrieta aclaró que tramitó el amparo no para evitar una detención, sino para que las autoridades le informen los delitos que se le acusan.

Afirmó que no huye y que se encuentra en Michoacán en compañía de su familia.