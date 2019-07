Admite Mauricio Kuri que fue consejero de caja Libertad

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, admitió que fue consejero de caja Libertad o Libertad Servicios Financieros, luego de que el testigo Sergio Hugo Bustamante lo involucró en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva en contra del abogado, Juan Collado.

"No tiene ningún fundamento decir que soy dueño de Caja Libertad Servicios Financieros. Me invitaron a ser consejero como en cualquier empresa y no tuve ningún beneficio económico", dijo el senador Kuri.

Collado fue detenido ayer y vinculado a proceso hoy por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por la creación de empresas fantasma, entre ellas caja Libertad.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el senador panista aseguró que en Libertad "ni siquiera recibí préstamos".