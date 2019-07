Al Larguero

Una vez más, el nieto tecnológico presentó la fórmula a su abuelo trastornado. Se trata de un álbum o carpeta electrónica donde se recrean fotos, sucesos melancólicos o afortunados, grupos de fiestas familiares, reuniones con viejos amigos, postales, dibujos, poesías, canciones y escenas cinematográficas.

Todo un deleite con objetos del pasado para recordar mil hechos y personas. Esto para revivir un poco la mente aletargada del viejo, que tiene tiempo de ser socio de Alois Alzheimer (1864-1915), psiquiatra y neurólogo alemán que descubrió la enfermedad que lleva su nombre. Un mal que termina en la muerte después de atacar la corteza cerebral, con pérdida de memoria, desorientación, paranoia, alteración de conducta y trastorno de lenguaje. En pleno apogeo de su fama y desarrollo, murió de solo 51 años por Endocarditis (problema cardiaco).

Como la belleza es lo que permite soportar la dureza de vivir, sabe el joven experto que su álbum debe tener imágenes que le lleven alegría, por ello desfilan hombres nacidos para ofrecer alegría a la gente como Evanivaldo Castro, Carlos Hermosillo, Jared Borgetti, José Cardozo, Horacio Casarín, Osvaldo Castro, Zague, Dumbo López, Eloir Carlos Peruci, Sergio Lira. Goles a la carta.

Esta vez le incluyeron dos etapas inolvidables. Santos Laguna campeón del Verano 2001 con Fernando Quirarte, aquél grupo formidable de Adrián Martínez, Pity Altamirano, Héctor López, el paraguayo Romero, Johan Rodríguez y desde luego Joaquín, Pony Ruiz, con Jared Borgetti. Nadie le supo explicar porqué Quirarte no dirige más y porqué ya no comenta en televisión.

Luego vinieron las películas de Invierno 2008 cuando Daniel Guzmán había salvado al equipo y luego lo hizo campeón con Osvaldo Sánchez, Guty Estrada, Fernando Ortíz, Rafael Figueroa, Castillo, Walter Jiménez, Juan Pablo Rodríguez, Ludueña, Fernando Arce, Vuoso, Benítez, Tuvo aciertos cuando dijo algunas cosas sobre el ecuatoriano, por su velocidad y capacidad resolutiva.

Todo estaba listo para pasar hacia la etapa de Benjamín Galindo, cuando decidió cambiar el rumbo hacia la lujuria, pues no era tanto el deseo de ver lo mejor del cine mexicano de oro, así que reconoció fácilmente las piernas hermosas de Amalia Aguilar, la mirada enigmática y sobre todo el pecho exuberante de Sarita Montiel o el hermoso rostro de Rosita Quintana, así que hizo un comentario, “bellas pero extranjeras”. Ninguna como las nacionales, Silvia Pinal y Elsa Aguirre.

Si el sistema funciona para recordar situaciones diversas, con imágenes melancólicas o eventos trascendentes, de pronto hay condiciones que no encajan, porque el mismo hombre vio el final de la Copa de Oro y solo un día después, no puede recordar al Tata Martino y sus campeones. Se queda con una mirada hipnótica, porque los personajes mueren pero el mundo que vivieron, no.