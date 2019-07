El peso está 'fortachón', dice AMLO tras renuncia de Urzúa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar del ajuste al alza en el precio de la moneda nacional luego de la renuncia del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el peso se encuentra "fortachón".

"Hubo un ajuste en el movimiento del peso, pero está fortachón, aguanta y se va a seguir recuperando porque tenemos finanzas públicas, sanas, buena recaudación, un manejo del presupuesto ordenado", dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador explicó que en las finanzas públicas de su gobierno no hay más gasto de lo que ingresa, no hay déficit, no crece la deuda, no hay inflación.

"Estamos bien y continúan los programas del Bienestar, podemos llevar a cabo la transformación y estamos bien", insistió.