Chocan por detención de Duarte

Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz (2010-2016) y quien cumple una condena de nueve años de cárcel por corrupción, reveló este martes que ofreció a la Fiscalía "información valiosa y detallada" sobre delitos cometidos por funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En su solicitud, el exgobernador aseguró contar "con información valiosa y detallada en contra de diversos funcionarios de la anterior administración, que podría ser de utilidad para la integración de las investigaciones" que pudieran estar llevándose a cabo.

Duarte dijo estar dispuesto a declarar como un "deber ciudadano (porque) al tener conocimiento de una situación que no es correcta, constitutiva de un delito, uno tiene que aportar".

Sin querer adelantar qué delitos serían y a qué exfuncionarios involucra su información, señaló que se trata de acciones en las que él participó "en la interacción con el Gobierno federal".

"No puedo decir que fui obligado, pero políticamente sabemos que existe un jefe, el jefe de las instituciones", añadió, en referencia a Peña Nieto.

Por otro lado, Duarte dijo haber sido víctima de una "extorsión" en la que fue obligado a entregarse a las autoridades a cambio de que permitieran a su familia irse del país. "Es como un secuestro: pagas o te matan a un familiar", sostuvo.

El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que no tiene nada que ver con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, e incluso pidió que si tiene pruebas del supuesto pacto que hizo con el gobierno federal pasado para entregarse, lo denuncie.

"Yo le exijo, incluso, que presente las pruebas que dice tener en los señalamientos que en mi persona señala, no tengo absolutamente nada que ver, ni con él, ni con su gente, ni con sus abogados, no los conozco", afirmó el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Negó que haya tenido que ver con un supuesto acuerdo entre autoridades del Gobierno federal para que se entregara el exmandatario estatal, acusado de diversos delitos, entre ellos peculado y enriquecimiento ilícito, para que dejaran en paz a su familia.

"No tengo absolutamente nada que ver con el señor Duarte, la última vez que vi a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, en la que platicamos su salida del gobierno, con base en las acusaciones le sugerí enfrentara directamente ante la Procuraduría General de la República", señaló.

"De ahí tomó él la decisión, dos días después, de renunciar y lo que me manifestó fue que quería hacer lo conveniente que era presentarse ante los medios, lo hizo ante un medio de comunicación, y después ante todos, y fue la última ocasión que lo ví. No hubo ningún acuerdo, ningún pacto, y por supuesto, que desde el Cisen y la Segob nos urgía detener a este delincuente, a este presunto delincuente".

Osorio Chong reiteró que de ninguna manera se pactó la entrega y que no hubo acuerdo alguno con él y no tenían ningún contacto, pues lo que se quería era detenerlo, no acordar con él su detención.