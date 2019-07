¡noticias que impactan! / VIII

(Primera parte)(Primera parte)

20 de junio del 2013. Morelia, Michoacán. Padres no sabían que tenían niño superdotado. Niño mexicano tiene coeficiente intelectual similar al de Albert Einstein e irá a Harvard. Fue apenas el año pasado cuando los padres de Luis Roberto Ramírez Álvarez corroboraron clínicamente que el niño de 11 años posee un alto coeficiente intelectual. El padre del menor, Roberto Ramírez, dijo que pese a que fue hasta que cumplió 10 años cuando a través de diversos estudios confirmaron que sus niveles de coeficiente son similares al del científico alemán Albert Eisten. En entrevista, detalló que aunque el niño ha llevado una vida normal y tiene inquietudes, miedos y gustos similares al de cualquier persona de su edad, en varios aspectos ha sobresalido. Recordó que Luis Roberto aprendió a leer a los cuatro años de edad sin que nadie le enseñara, también a esa edad habló inglés… Refirió que casi de manera automática ha tenido conocimiento de otros idiomas y con apoyo de instituciones ha logrado avanzar en sus estudios… Luis Roberto Ramírez Álvarez, originario del municipio de Zamora, cursará la carrera de Ingeniería Física Cuántica y cuenta con un coeficiente intelectual de 152 y 160, equiparable con el del físico de origen alemán Albert Einstein (1897-1955)… ¡Difícil de creer!

2 de marzo del 2019. Matamoros. Edith González. Ladrilleras, similares a hornos usados por nazis. La arquitectura de las emblemáticas ladrilleras de Matamoros construidas hace 113 años, sorprendió a un par de turistas alemanas, debido a que consideran que tienen similitud con los hornos ubicados en los campos de exterminio en Alemania, donde perecieron millones de personas durante El Holocausto. Los turistas solicitaron ingresar a las ladrilleras para apreciar su construcción por dentro, pero no pudieron porque la actual administración no contaba con las llaves. Ante esto, las autoridades se dieron a la tarea de localizarlas y según informaron ya se encuentran en su poder, por lo que abrirán sus puertas próximamente, sólo para visitas guiadas. Fue Karl Schumm Burger, ciudadano alemán que llegó a Matamoros en 1890, quien construyó los cuatro hornos donde se cocían los ladrillos y que permanecen sobre el periférico. El lugar lo eligió debido a que estaba cerca de la Vega de Marrufo, donde había el agua suficiente para producir en serie este material. Las ladrilleras forman parte de la identidad de los matamorenses, quienes hasta la fecha, continúan con su elaboración. ¡Aunque usted no lo crea!

9 de abril del 2019. Washington, EUA. Los glaciares de la Tierra se están derritiendo mucho más rápido de lo que los científicos pensaban: un nuevo estudio muestra que están perdiendo 369,000 millones de toneladas de nieve y hielo cada año, más de la mitad de ellas de Norteamérica. La medición a los glaciares en todo el mundo halló que miles de masas de nieve comprimidas como hielo dentro de los continentes se están contrayendo un 18% más rápido de lo que un panel internacional de científicos calculó en 2013. Los glaciares del planeta están reduciéndose cinco veces más rápido de lo que lo hacían en la década de 1960… ¡Difícil de creer y asimilar!

13 de febrero del 2019. El año más difícil de su vida. Jorge Ramos. El 14 de febrero del 2018, Joaquín Oliver, de 17 años de edad, le llevó flores a su novia a la escuela. Su papá lo había acompañado la noche anterior a comprarlas. -Es Valentine-, dijo, tomó su mochila, sus flores y una tarjeta. Su papá lo llevó en su auto al colegio, y tan pronto como pudo, le entregó los regalos a su novia. Luego, alrededor de las 2 de la tarde, un pistolero entró a la escuela de Parkland, en la Florida, con un un rifle semiautomático AR-15 y mató a 17 estudiantes y maestros. Joaquín fue uno de ellos. Este ha sido el año más difícil en la vida de Manuel y Patricia Olivier, los padres de Joaquín. Hay gente que prefiere ya no hablar de la masacre. Pero Manuel y Patricia escogieron otro camino… ¡Difícil de aceptar!