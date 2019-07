LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Aclaro que yo no soy un cleptómano, o sea, que no soy propenso a robar, ¡claro que no!, pero sí me llama la atención como palabra el verbo robar y sus sinónimos.

¿Qué es robar? Pues apropiarse de algo que a uno no le pertenece, tomar para sí lo ajeno y en muchos casos el robo es con violencia, caso que es más castigado por la ley que cuando se roba pacíficamente. A propósito del inicio de mi comentario, la palabra cleptomanía viene del griego cleptein, que quiere decir quitar, y manía, que es una obsesión, una propensión morbosa a algo. El cleptómano roba porque tiene esa inclinación enfermiza a andar apropiándose cosas que muchas veces son objetos que no necesita, que no le sirven para nada, pero el acto de robar le causa emoción y por eso lo hace, aún enfrentando el peligro de que lo detecten y se lo lleven a guardar un rato en la cárcel. Hurtar es sinónimo de robar y por eso, cuando un niño hereda características, por ejemplo, de sus padres se dice que "no lo hurta, lo hereda", que es equivalente a aquello de "hijo de tigre, pintito". El que roba es un ratero, o sea, un ladrón, palabra curiosa porque se supone que ladrón sería un perro que ladra mucho, pero no. Ladrón viene del latín latronis, que se refiere a un bandido, y se les llama bandidos a lo que tienen esa fea costumbre porque se supone, aunque no siempre es así, que los ladrones y los bandidos operan en bandas, es decir, en grupos, y pocas veces lo hacen solitos. Otro dicho con referencia al tema es que "el ladrón cree que todos son de su condición", porque generalmente el que roba, sospecha de que todos los demás le quieren robar a él. El robo es un delito y el objeto robado pues es el cuerpo del delito. Obviamente, el que comete un delito es el delincuente. Todas estas palabras se usan mucho en sentido figurado, en poemas y canciones donde se dice, por ejemplo, me robaste el corazón, me robaste la calma o que "mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo". Hay una porra en el futbol mexicano que dice que su equipo es el "ladrón de su cerebro". Y bueno, cada quien, ¿verdad? ME PREGUNTA: Karla Garza: ¿Es correcto decir, por ejemplo: "exenté el examen"? LE RESPONDO: Sí, porque el verbo exentar ya está aceptado por la Real Academía, porque su uso se ha generalizado mucho. Originalmente, el verbo es "eximir", que significa liberar de alguna responsabilidad u obligación. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El periodismo es la literatura con prisa.