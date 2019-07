Tips, tips, tips...

PARA LOS NIÑOS

A todos los niños les encanta jugar "al doctor" y mamá puede proporcionarles más tiempo de entretenimiento sacando los muñecos y muñecas viejos y un tanto rotos para que los curen. Facilíteles curitas o benditas marcadas para que les cubran con ellas las heridas (roturas). Esto le proporcionará largos ratos de entretenimiento. Esto también se puede hacer con los juguetes de peluche.

Cuando se pega el alimento por dentro, es sumamente molesto lavarlas, pero hay un medio que le facilitará el trabajo cuando se encuentre en este caso. Después de sacar el contenido, llene el recipiente de agua jabonosa y póngala a hervir una o dos horas, tire el agua al cabo de este tiempo y el alimento adherido, quemado o no, se podrá limpiar fácilmente con el estropajo.

BUSQUE SIEMPRE EL MODO FÁCIL

Cuando necesite ponerle agua a su plancha de vapor, vaya a la cocina y busque una vieja cafetera con pico, con ella podrá vaciar el líquido justamente en el pequeño orificio de su plancha, sin ningún derrame.

Para hacer uno de lo más sencillo, corte la esquina de un sobre. Luego, todo lo que tendrá que hacer es deslizarla en la esquina de la página que quiere marcar.

A menudo, queda algo de refresco en las botellas, y si se desea que no pierdan el gas, hay que ver que queden bien tapadas. Para esto, se pueden usar las mismas corcholatas que traen los envases, pero habrá que tener cuidado de que al abrirlos no se deformen, porque entonces ya no cerraría herméticamente la botella y el gas se escaparía. Por lo tanto, se levantarán cuidadosamente alrededor con algún instrumento de hoja plana, o con el mismo abridor, si es delgado, así se volverán a poner en la botella cuando quede líquido, apretándolas perfectamente para que no se vaya el gas.

Si hay un trabajo que me disgusta, es limpiar el horno ¡Para no mencionar el horrible olor que deja el limpiador! Un día después de haber limpiado el horno, quise experimentar para hacer desaparecer el olor. Descubrí que las cáscaras de naranja sirven muy bien para este propósito. Ponga unas pocas en papel aluminio y hornéelas a 300 grados farenheit aproximadamente durante 15 minutos. Dejarán el horno y la cocina con una agradable fragancia. Haga usted la prueba. ¡Le agradará!