Sin registro de niños 'fantasma' en estancias

Las dependencias de gobierno, Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informaron no contar con los documentos para justificar la no existencia de niños "fantasma" que presuntamente estaban registrados en el programa de estancias infantiles y por los que se pagaba un subsidio.

De acuerdo al diario Reforma, a través de solicitudes de información se pidió a las dependencias respaldar lo dicho por el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cuando a principios de 2019, el gobierno federal alegando irregularidades canceló el programa social mediante el cual se otorgaba 950 pesos por niño al mes a cada estancia empadronada.

En febrero del presente año, Presidencia aseguró que se habían descubierto 97 mil 180 niños "fantasma".

Con base al descubrimiento, el gobierno recortó recursos al programa y comenzó a entregar el apoyo directamente a los padres de familia.

Dado que las secretarías no respondieron, en el mes de mayo Reforma pidió una solicitud de transparencia que detallara el número de menores "fantasma" por estancia y estado, es decir que no existían o no asistían.

Hasta junio y tras obtener una prórroga las dependencias respondieron al diario que ninguna de las direcciones tanto de la Secretaría de Bienestar como el propio DIF contaban con las listas solicitadas.