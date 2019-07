Niega AMLO falta de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población hacer caso omiso de "politiquerías", esto es, de aquellos que aseguran que el desabasto de medicinas se debe a las medidas de austeridad que impulsa su gobierno.

"No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, que si no les dan la medicina en el ISSSTE a un paciente, es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador (...) por cuestiones políticas. Yo diría por politiquería más que nada", planteó.

En un diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Venustiano Carranza, el Ejecutivo federal dijo que lejos de desaparecer, el programa IMSS Bienestar se fortalecerá con cuatro acciones: abasto de medicamentos, más médicos y especialistas, basificar al personal eventual y remodelación de las instalaciones hospitalarias.

Durante una gira de trabajo en la que recorrió casi 900 kilómetros por las zonas de Soconusco, Altos y Valle, el mandatario también llamó a fortalecer los valores para evitar que los jóvenes sigan conductas equivocadas.

"Lo que está de moda es todos portarnos bien para transformar a México", externó López Obrador, al señalar que es preciso proteger a los jóvenes para evitar que tomen el camino de la delincuencia".

"Que no los enganchen las bandas, que nosotros podamos apoyarlos, protegerlos, darles opciones, darles alternativas y llevarlos por el camino del bien, que no se deslumbren con el lujo barato. Fortalecer los valores que ya tenemos en nuestro pueblo, la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales", expresó.

Esto es, que se entienda el mensaje que solo siendo buenos podemos ser felices; "nada de que el vivillo, el corrupto, el mafiosillo, ese es el que rifa. No, eso no, eso no es ahora ya lo que está de moda, ahora lo que está de moda es portarnos bien", enfatizó.

En sus tres días de trabajo por tierras chiapanecas y en este municipio, cuna de la marimba, el presidente López Obrador recorrió siete hospitales del programa IMSS-Bienestar y prometió que visitaría los de Benemérito, Bochil y Ocozocoautla, 'Coita', hasta alcanzar los 80 qué hay en toda la República mexicana.

Antes de arribar a este último punto de su gira, el mandatario bajó de su camioneta para dialogar con un grupo de personas que le solicitaban más y mejores instalaciones médicas, así como medicamentos.