La Columna de Rosell

Domingo de tres finales, empezando temprano a las diez de la mañana en Francia concretamente en el estadio de Lyon la final del campeonato mundial femenil.

Se enfrentan las cuatro veces campeonas del mundo y actuales defensoras del título contra las monarcas de Europa, las holandesas que tendrán que tener mucho cuidado desde el arranque del partido, la ofensiva de las gringas es sobre todo agresiva en los primeros minutos de juego, en el momento que suena el silbatazo inicial salen disparadas en busca del arco rival, con decirles que han anotado antes del minuto doce en todos los partidos del Mundial.

A pesar de no contar en la semifinal contra Inglaterra con su capitana y goleadora Megan Rapinoe lograron librar el duro obstáculo de las leonas para instalarse en su quinta final de la historia de las copas del mundo femeniles, nada mal, cinco finales en ocho mundiales que se han celebrado desde China 1991. Se espera que la Rapinoe esté lista para hoy, pero hay dudas de que lo haga al cien por ciento.

A pesar de estar en la gran final, los expertos coinciden que todavía falta ver la mejor versión del equipo naranja, tiene a un par de cracks en su alineación como Shanice Van de Sanden y Lieke Martens. La Naranja Mecánica participa en su segundo mundial y estarán frente a frente con la máxima potencia, el Team USA que busca ser tetracampeona e igualar a las alemanas como las únicas capaces de ganar dos mundiales seguidos.

Por la tarde, a las dos para ser exactos nada más y nada menos que en el legendario Maracaná, Brasil jugará contra Perú, los amazónicos tienen doce años sin ganar la Copa América y para los incas hay que remontarse a 1975 aquel equipazo liderado por Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas, César Cueto y el Cholo Sotil, vencieron a los colombianos en la final uno a cero con gol del Cholo. Los brasileños la última vez que ganaron la Copa fue en Venezuela 2007 y tenía en sus filas a futbolistas como: Maicon, Robinho, Vágner Love, Dani Alves, Júlio Baptista, Alex entre otros y los dirigía Dunga. Ganaron la final tres a cero a Argentina con todo y Messi, Riquelme, Verón y Tévez entre otros.

En la ronda de grupos de esta edición 46 del torneo más antiguo del mundo, los brasileños golearon inmisericordemente cinco a cero a los peruanos, al término del partido Ricardo Gareca entrenador argentino de los de la franja fue vilipendiado por la prensa especialmente por uno de esos típicos sabelotodo que trató de darle una cátedra a Gareca de todos los errores que cometió, ahora con su equipo en la final Gareca saborea la dulce venganza. Brasil es gran favorito y quizás solo los peruanos confían en una nueva versión del maracanazo.

En punto de las ocho de la noche para cerrar el trío de finales en un lleno garantizado en Soldier Field en Chicago se llevará a cabo la final de la Copa Oro, será la sexta vez en que México y Estados Unidos se vean las caras en una final, los aztecas han ganado cinco y perdido una y curiosamente ese único descalabro ante los gringos en una final de Copa Oro fue la del 2007 en el mismo escenario de la de hoy, Soldier Field de Chicago, a México lo dirigía Hugo Sánchez y a Estados Unidos Bob Bradley, el gol definitivo para no variar nos lo anotó el Capitán América Landon Donovan.

Las posibilidades de la Selección Azteca de ganar su onceavo título pasan por corregir nuestro mal histórico, la poca o nula contundencia.

El equipo de Gregg Berhalter aunque parezca increíble no tiene una buena defensa, y parece increíble porque solo ha recibido un gol en todo el torneo, pero la realidad que sus rivales han desperdiciado múltiples ocasiones de gol, la defensa norteamericana da libertades, el asunto es aprovecharlas, porque si no lo haces adelante te vacunan con dos estupendos futbolistas como Weston McKennie y Christian Pulisic. No perdonar esa ha sido nuestra ancestral suplica a nuestro seleccionado.

La parte física será clave para nuestro seleccionado que llega con dos partidos seguidos con tiempos extras.

Jornada dominical de finales de fútbol donde en dos participan equipos gringos, quien lo iba a decir, por lo pronto el entrenador Berhalter ya lo bautizó como el “Día del futbol en Estados Unidos” ¿será?