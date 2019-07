tips, tips, tips...

LECHUGA CRUJIENTELECHUGA CRUJIENTE

Tengo un buen consejo de cómo mantener la lechuga fresca y crujiente: Se conservará en buen estado durante dos semanas quitando cualquier exceso de agua después de lavarla y envolviéndola en toallas de papel y colocando papel plástico alrededor de ella; luego, pueden dejarla en el refrigerador, sin problema, estará en todo momento como nueva.

DESAPAREZCA LAS MANCHAS DE MOHO

¿Hay alguna forma de hacer desaparecer las manchas de moho en la ropa sin quitar el estampado? Voy a sugerirles tres opciones, por si acaso una no funciona en su particular problema: 1. Para prendas de planchado permanente y tejidos dobles, sumerja el área en jugo de limón y después frótele sal sobre el material, déjelo reposar toda la noche y coloque el artículo en la sal con el área afectada expuesta a la luz del sol. 2. Sumerja la prenda en leche toda la noche, lave la prenda y cuélguela a secar al sol. 3. Como usted sabe, el blanqueador removerá el moho, pero puede también remover el color. Puede hacer cualquiera de estos métodos si de cualquier manera la prenda no puede usarse tal y como está. ¡Buena suerte.