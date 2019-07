Paradojas a la mexicana

"No soy supersticioso; serlo es de mala suerte"

"Paradoja" es una figura retórica que utiliza expresiones que envuelven contradicciones; es la unión de dos ideas opuestas que resultan discordantes, que sin embargo encierran una verdad oculta. Esta figura literaria debe invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento. Es una proposición aparentemente incoherente, pero contiene, auténticamente, una verdad.

La paradoja de Fermi: ¿Somos los seres humanos la única civilización avanzada en el Universo? Si la tierra pertenece a un sistema solar compuesto por apenas nueve planetas; dentro de una galaxia que posee miles de millones de sistemas solares y el universo posee billones de galaxias; hay entonces una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo (Ecuación de Frank Drake). La respuesta de Fermi a esta conclusión es que si hubiera numerosas civilizaciones avanzadas, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos encontrado trazas de vida extraterrestre? La paradoja consiste en que, a pesar de esas cifras fabulosas, (número de estrellas como el sol 7 X 10 a la 22), al empezar a analizar las características de la tierra (conformación geológica; distancia al sol; un satélite muy grande; configuración del propio sistema solar, etc.) esos fantásticos algoritmos reducen drásticamente la probabilidad de vida extraterrestre y, el resultado final, sólo existe un planeta con condiciones excepcionales para albergar vida inteligente: La Tierra.

Es tan paradójico nuestro México, que aún no se si estamos soñando con la democracia; si ya tuvimos un duro despertar y ella no está o si nunca realmente hemos podido tenerla. Surge nuestra realidad como una serie de paradojas en que intervienen el Gobierno y múltiples grupos sociales, donde cada parte cree poseer su verdad y se niegan a dialogar sincera y honestamente, agravando las crisis de credibilidad e identidad; polarizando candentemente al país, un fuego abrasador del que todos somos absolutamente responsables en todos los sentidos, casi todos polarizamos al país, pero quienes acusan a los otros de dividir, son los más destructivos…

México es un país inmensamente rico en recursos naturales, pero la mitad de su población vive en pobreza y se invita a centroamericanos a sumarse a ella. El senado aprueba la Ley Federal de Austeridad Republicana; maravilloso. Esta norma establece que los recursos públicos sean manejados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Un sueño hecho realidad, al menos en la teoría. Pero luego establece que todo lo ahorrado, será destinado al Ejecutivo para la aplicación de programas que él considere necesarios; ¿no es eso "partidas secretas" que tanto combatimos por ser abismo de corrupción?

Marchas ciudadanas contra el actual ejecutivo; el derecho a manifestarse y a expresar sus ideas es sagrado, todo mundo tiene esa capacidad jurídica; se puede pedir lo que sea, lo que sí, nadie está obligado a conceder lo imposible, ya sea física o jurídicamente. En situaciones como la actual, cuando el presidente mantiene arriba del 70 % de aceptación popular, entendemos que no existe oposición real a su poder; por ello es indispensable activar acciones cívicas, pero con honestidad e inteligencia, no con las paradojas que de ellas surgieron:

Manifestarse contra la dictadura es indispensable; pero: ¿en marchas protegidas por la policía y expresando libremente su pensamiento; siendo ellos mismos quienes establecen sus límites? Suena más bien a una dictadura permisiva. ¿Stalin hubiera permitido eso en la Plaza roja de Moscú, o Pinochet frente a La Moneda?, Resulta irracional el cuestionamiento. Recomiendo la obra de Isabel Allende "La Casa de los Espíritus" obra literaria también llevada al cine, conocerla podría abrir muchas mentes.

Exigir el cumplimiento de la ley, excelente: pero con una marcada ignorancia de la misma y de sus consecuencias. "Renuncia de AMLO" según el artículo 86 constitucional existe la renuncia por causa grave calificada por el congreso por simple mayoría… Dudo mucho que el actual congreso aceptara, en estas condiciones dicha renuncia, pero supongamos que dice si: entonces por mayoría absoluta nombraría a un presidente interino, para que convocara nuevas elecciones. Morena está en capacidad de designarlo, imaginen a Gerardo Fernández Noroña (quien ya se destapó para el 2024), como interino. "Bien se está san Pedro en Roma" (Sancho Panza al renunciar a gobernador de la ínsula Barataria).

Se exige respeto a las personas que se manifiestan, muy justo; correcto, muy merecido. Pero ahí mismo varios de ellos expresan que quienes votaron por AMLO carecen de capacidad intelectual, que son ignorantes descerebrados; que quienes no apoyan esa manifestación son apátridas, no mexicanos, traidores a la patria y otras linduras, ¿eso es respeto a la dignidad humana? Lo justifico porque veo que quienes así se expresan son hipotensos; su corazón no irriga sus neuronas.

AMLO habla de "Mano Negra" en protestas y bloqueos de unos cientos de policías federales que quieren "respeto a sus derechos" cuando eran ellos quienes privaban a los ciudadanos de tales con su conocida prepotencia gracias a su armamento y posición gubernativa, si alguien abusó de la ley, fueron precisamente los federales; de que hay mano negra, la hay… Pero también paradójico es que el ejecutivo utilice esa expresión que recuerda que él la empleó en su época de candidato.

La más terrible paradoja, la de la democracia a la mexicana: "El triunfo de la democracia es que mucha gente acuda a votar, y gobierne quien más votos obtenga…" situación que vivimos hace un año y por lo que luchamos décadas; pero ahora, para muchos enemigos del actual régimen, esos votos valen menos porque provinieron de "gentes sin cerebro…" Luego vino la queja de que, en las elecciones de hace un mes, hubo poca participación y entonces estas carecen de legitimidad… ¿A qué estamos jugando en México?

