Tips, tips, tips...

¿UN ENFERMO EN CASA?

Cuando alguien esté enfermo en su casa, ya se trate de un niño o de un adulto, procure alegrarlo por todos los medios posibles para que su reclusión sea menos penosa. Tenga siempre muy arreglada su habitación, y si el olor de las flores no le afecta ni le molesta, instale un bonito ramillete de ellas frente a sus ojos. Cuando le sirva los alimentos, ponga en la charola una bonita servilleta de fondo y un vaso con una flor. Además, no use la loza y cristalería más fea o vieja que tenga por temor a que se quiebre, ponga todo en loza bonita que esté en perfecto estado. Por muy enferma que esté la persona, estos detalles la harán sentir mejor.

Cuando salga de viaje en el auto y se lleve un cojín para su comodidad o para pequeñas siestas en un largo recorrido, póngale una funda de un color fuerte. De este modo, no la olvidará tan fácilmente en los lugares en donde haga escalas.

Cuando guarde en cajas o bolsas la ropa que no va a usar en algún tiempo, recuerde que las pastillas y bolitas contra la polilla atacan los materiales vinílicos. Así pues, nunca los ponga en contacto con estos preservativos, como hace siempre con la ropa de lana. Para prendas de vinil y muchos otros de los productos sintéticos modernos, use mejor virutas de cedro, que es también buen preservativo contra la polilla.

Cuando traiga recuerdos de su viaje a sus parientes y amigos, envuélvalos en periódicos de los lugares que visite. Es una novedosa envoltura, y quien la tome en sus manos, se divertirá viendo ilustraciones y notas de lugares lejanos. Su obsequio será más auténtico.

¿Ha notado que se mueren demasiado pronto? Haga lo siguiente: Inserte la última en posición invertida en su lámpara de mano y después, cuando quiera usar el artefacto, lo único que tendrá que hacer es colocar la batería en la correcta posición, de este modo siempre tendrá una buena luz.

Ponga en una mano una cantidad regular de bicarbonato y un poco de agua en la otra. Ahora, frote vigorosamente una con otra y luego enjuáguelas. El desagradable olor de uno y otro habrá desaparecido.

Con frecuencia, hay en casa calcetines que han perdido el compañero, guárdelos, y cuando tenga que encerar el piso o los muebles, ponga una pequeña cantidad de cera en la planta del calcetín. Esto le permitirá aplicar una capa uniforme y delgada de la cera con muy poco esfuerzo.

Es muy necesario quitar la pelusa de las secadoras al sacar cada carga de ropa. La acumulación de ella retarda la entrada del aire a la máquina y naturalmente la ropa tarda más tiempo en secarse, gastándose naturalmente, más energía.

Inmediatamente que saque del horno el pastel que va a barnizar con chocolate, póngale encima pedazos de unas 4 o 5 tablillas de chocolate, y si desea inserte también algunos entre sus capas, cuando las tablillas se hayan ablandado, extienda el chocolate con un cuchillo, para una cobertura sencilla, rápida y deliciosa.