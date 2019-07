De sociales...

HOLA, HOLA… A disfrutar del periodo vacacional.HOLA, HOLA… A disfrutar del periodo vacacional.

El miércoles, a las 10:00 hrs., en el Auditorio del Instituto Francés de La Laguna, se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo Obispo de la Diócesis de esa ciudad, Monseñor Jorge Estada Solórzano, donde lo acompañaron tres mil personas, y al término, se trasladaron a la Catedral de Nuestra Señora de María de Guadalupe en punto de las 12:00 hrs., para dar inicio a la toma de Profesión de Fe, donde estuvo acompañado de 25 obispos, sacerdotes de la grey católica, el Nuncio Apostólico Franco Coppola, el Cardenal Primado de México, Carlos Aguilar, el primer Obispo de Gómez Palacio, Monseñor José Guadalupe Torres Campos. Momento muy emotivo cuando mostró el nombramiento firmado por el Papa Francisco, fue bajar del altar y acercarse a su señora madre, quien le dio la bendición. Destacó la presencia del señor Gobernador, José Rosas Aispuro, y las autoridades de los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé, Nazas, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Mapimí y Tlahualilo, quienes también acudieron para dar la bienvenida a monseñor Jorge. ¡Congratulaciones!

Envío una felicitación sincera a mis queridas amigas, las cuatas Estrada Attolini, Olga y Yolanda, ya que mañana le estarán cortando una hoja más al calendario. Estoy segura que serán objeto de múltiples felicitaciones de sus hermanos y amistades.

Me uno a la pena que embarga a la Familia Barrientos Saavedra, por la partida a la Casa del estimado caballero, Jesús Barrientos Lozano, en especial a su esposa, Guillermina Saavedra de Barrientos, a su hijo, Luis Humberto, a su nieto, Antonio, y demás familiares. Que Dios Padre los conforte en su ausencia; para él, oración y descanse en paz.

Con todas las delicias que ofrece el paradisiaco Cancún, regresó muy contenta de su estancia, Rosita Gámez Reyes Retana, acompañada de sus hijos, César, Pedro, Rosita, Magda y sus respectivos cónyuges.

Unas viajeras más, Aurelia Pereyra y Paulina González, retornaron muy satisfechas de su paseo por Turquía.

Hoy, inicia una vuelta más al Astro Rey, Francisco Valdez Perezgasga. Desde muy temprano, recibió parabienes de sus familiares, amistades y asociaciones a las que pertenece, como Ruedas del Desierto, Prodefensa del Nazas, entre otras. ¡Parabienes!

Mañana no cocine, Marylu Gidi estará preparando deliciosa paella, el costo es de $160 pesos: paella, pan y jalapeños. Haga sus pedidos al teléfono 8711-89-23-21.

No se pierda el editorial Satiricosas de Manú Dornbierer, el próximo lunes, titulado Aniversario del triunfo y... 5 de mayo.

Gracias a las gestiones y diligencias de la Secretaria de Cultura de Coahuila, Sofía García Camil, se llevará a cabo el XXIV Festival Internacional de Guitarra de México en Saltillo, les comparto la programación, que se realizará en horario de 20:00 hrs., con entrada libre, cupo limitado: Sábado 6, Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila. Costas Cotsiolis, guitarra; Bandini-Chiacchiaretta dúo, guitarra-bandoneón; Natanael Espinoza, director. México-Grecia-Italia, esto será en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Domingo 7, Grisha Goryachev. Rusia-EEUU en Museo de las Aves de México. Lunes 8, Mauro Zanatta. Italia-México en Museo de las Aves de México. Martes 9, Final del Concurso Nacional de Guitarra de México en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Miércoles 10, Mak Grgic. Eslovenia, Museo de las Aves de México. Jueves 11, Arody García/Alejandra López/ Orquesta de Guitarras de la Escuela Superior de Música de la UAdeC en Museo de las Aves de México. Viernes 12, Los Ángeles Guitar Quartet, EEUU, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Sábado 13, Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza, Pablo Garibay y José María Gallardo en la guitarra, director Natanael Espinoza. México-España en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. No se lo pierda.

Con anticipación, el Ayuntamiento de Lerdo, encabezado por la Ingeniero María Luisa González Achem y los titulares de Secretaria del Ayuntamiento, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Deportes, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Cultura y Protección Civil, realizaron los trabajos correspondientes para que ayer, hoy y mañana, remeros de la Comarca Lagunera y diferentes partes del país, participaran en la LVI edición de la Gran Regata del Río Nazas en Lerdo, la cual ya se ha hecho una tradición esta competencia, donde recorren 147 kilómetros divididos en tres etapas. Puede acudir en compañía de su familia y disfrutar este trayecto en el Nazas… Un deporte más, así como el Maratón LALA, que ha distinguido a La Laguna a nivel nacional e internacional. ¡Enhorabuena!

Estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de La Laguna presentaron 19 anteproyectos de investigación ante integrantes de la Academia de la UAL, con el objetivo de la elaboración de su tesis de licenciatura. Con la asesoría metodológica del Mtro. Raúl Humberto Muñoz Aragón, los alumnos mostraron los avances de sus proyectos de investigación, que presentarán al concluir el proceso en forma de tesis en julio de 2020. Esta presentación se realizó ante el Mtro. Omar Lozano Cantú, Rector de la universidad; Dr. Manuel Morales Salazar, Director General Académico; Mtra. Irene Rojas Subealdea, Coordinadora de Psicología, y Mtro. Ricardo Aguirre Barousse, Coordinador de Ingenierías del Colegio de Estudios Multidisciplinarios de la UAL, todos ellos integrantes de la Academia de la Autónoma de La Laguna y quienes se encargaron de retroalimentar a los ponentes en torno a sus investigaciones con el objetivo de que se concreten en la consolidación de los objetivos de investigación planteados en las mismas. Los estudiantes fueron: Lesly Yaquelin Domínguez Chávez, Valeria Catalina González Leal, Iván Silva Rosales, Sofía Alejandra Guerrero Carbajal, Ilse Rodríguez Triana, Martín Vázquez Niño, Andrea Leticia García Castillo, Naomi Marian López Dávila, Daniela Rivera Zugasti, Miriam Janeth López Zubiría, Yailenne Llana Vega, Ana Cristina Salazar Bustamante, Gabriela Cabrales Contreras, Nilsa Mariana Martínez Galindo, Karla Olivia Reyes Correa, Salma Ivette Montoya García, Mariana Treviño Montemayor, Raquel Walesja de Almeida Delgado e Mosqueira.

El jueves 4, a las 20:00 hrs., en el Salón Coahuila del Hotel Crowne Plaza, el Club Rotario Torreón Centenario, A.C. llevó a cabo su cambio de Mesa Directiva 2019-2020, donde Rosa Margarita Mendoza Hernández entregó la estafeta a Imelda Ortiz de Widen. Le deseo el mejor de los éxitos y sabiendo lo entusiasta y dinámica que Imelda es, estoy segura que desempeñará un óptimo trabajo al frente de esta presidencia. ¡Felicidades!

Cristina Matouk, directora del Museo de los Metales y CECOM de Peñoles, iniciarán sus cursos de verano. El lunes 8, en el museo se recibirán a niños de 4 a 7 años, donde aprenderán de ciencia de la tierra, tecnología, ecología, minería y metalurgia, así como arte y atracción física. Y a partir del 15 de julio, niños de 8 a 11 años participarán en temas de salud y autoestima; y el 22 de julio, jóvenes de 12 y 15 años realizarán un taller de encuadernación y un acercamiento a las artes. Pero hoy, en las instalaciones del Museo de los Metales, toda la familia puede participar en el Taller Ingeniería en Familia, espacio donde los integrantes del hogar aprenderán de integración familiar e ingeniería.

Y el 18 de julio a las 20:00 hrs., no se pierda la Noche de Museo, donde disfrutará de un concierto didáctico sobre instrumentos musicales. Además, CECOM el lunes 8 atenderán durante dos semanas a más de 100 niños donde el tema será robótica y computación. Más información al teléfono 729-55-00 o en [email protected]

El Museo Arocena invita hoy a las 12:00 y 13:00 hrs., a la Celebración a la Virgen del Refugio, donde podrá visitar el altar a la Virgen del Refugio y conocer su historia al participar en el recorrido Devociones Marianas en la colección permanente del museo. Al término, habrá degustación de pan y café. Asista en compañía de su familia.

Continuando con los hermanos Flores Magón en Nace un periodista de Combate… Los redactores querían evitar una revolución, pero el gobierno tenía que negar la libertad de expresión y disolver los nacientes clubes liberales que Regeneración promovía en apoyo al partido opositor fundado por Camilo Arriaga. Actuando de ese modo, el gobierno incrementaba las presiones que conducirían, inevitablemente, a una situación crítica. Al poco tiempo, Regeneración fue clausurado para siempre - el último numero impreso en México es de octubre de 1901 -, aunque desde los Estados Unidos, llegará al país para intervenir en los acontecimientos políticos hasta 1918.

