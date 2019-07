Se heredó un país lleno de violencia y con putrefacción: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que se heredó un país lleno de violencia y con una putrefacción que no se tenía idea, por lo que señaló, se requiere de una Guardia Nacional que no se vicie, que no se contamine ni sea cómplice de la delincuencia.

Monreal pidió al sector de la Policía Federal que diere, que se incorpore en forma institucional a la Guardia Nacional o a los diversos entidades que se les ofrece como opciones, como al Instituto Nacional de Migración, a la Administración General de Aduanas, entre otras. En su discurso, el senador de Morena refirió que a los anteriores actores políticos les decía que actuaran con prudencia y sostuvo que tuvieron su tiempo para pacificar el país pero no se hizo, por lo que se heredó un putrefacción de la que no se tenía idea, y es necesario cambiar las cosas Primer Informe de Labores de los senadores de Morena por Sinaloa, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya. Al intervenir en el evento protocolario de la rendición del Primer Informe de Labores de los senadores de Morena por Sinaloa, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, subrayó que se tiene en el país un momento complejo ya que todo los cambios en el mundo, cuando hay una transición, normalmente tarda. En el evento, en el que estuvo presente el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, así como 32 senadores, diputados federales, locales, alcaldes y dirigentes de partidos político, puntualizó que se siente optimista y honrado que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México. Ricardo Monreal, en una parte de su discurso, habló que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta está decidido a respaldar a Sinaloa, puesto que no actúan en forma facciosa o partidista, bajo el sentimiento de orgullo de pertenencia de su partido. Apuntó que forman el grupo parlamentario mayoritario, pero actúan con responsabilidad, con un trato respetuoso a los grupos opositores, grandes o chicos, ya que en cada uno de ellos hay personalidades respetables. Asimismo, Monreal informó que van intentar ayudar a los alcaldes, pero los instó a poner su mejor empeño para velar por los intereses de la ciudadanía y no defraudarlos.