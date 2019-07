La ilusión óptica que parece una playa causa confusión

Publicada en Twitter, usuarios dicen realmente ver el mar, la arena, las olas y las estrellas, pero en realidad se trata de la puerta de un garaje, recoge la agencia Ruptly.

"Si puedes ver una playa, un cielo oceánico, piedras y estrellas, entonces eres un artista. Pero no es una pintura, sino la parte inferior de un portón que necesita reparación", escribió la persona que originalmente compartió.

DA.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS