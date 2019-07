Confirman órdenes de aprehensión existencia de 'persecución' contra Lozoya: abogado

Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, consideró que las órdenes de aprehensión contra su cliente y cuatro personas más por el caso Odebrecht, confirman que existe una persecución no solo en contra de su cliente sino además de la familia.

Ello, luego de que esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Lozoya Austin y cuatro personas más, entre ellas su mamá, esposa y hermana, quienes cuentan con Ficha Roja de la Interpol.

“Nunca había habido Ficha Roja en contra de la mamá ni de la esposa de Emilio, porque incluso acaban de rendir informes previos los jueces y no había ninguna orden de aprehensión”, señaló al tiempo que dijo que solicitará el amparo correspondiente para conocer de qué se les acusa a los familiares de su cliente.

Coello Trejo, quien dijo estar sorprendido por las órdenes contra la madre, esposa y hermana del exfuncionario federal, señaló que conoce la carpeta de investigación y nunca fueron mencionadas estas familiares, de las cuales aseguró no existe una sola prueba en su contra.

“No sé de dónde sacaron esto, pero ya abrimos la baraja y todas las pruebas que nosotros presentamos vamos a analizar si las tomaron en cuenta no; hay pruebas anticipadas, que son pruebas plenas ante juez de control y donde se acredita plenamente que Zecapan no es de Emilio y Emilio no recibió ni un peso de Zecapan”, argumentó sobre la acusación de que su cliente recibió depósitos en dicha empresa.

En entrevista telefónica para Radio Fórmula, Coello Trejo adelantó que el siguiente paso será revisar el pliego de petición al juez y las bases en las que se sustentan las órdenes de aprehensión; “eso solo lo podré saber a través del amparo”.