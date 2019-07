Tips, tips, tips...

Cierres corredizos largos

Cuando se cuelga un vestido con cierre largo en un gancho de alambre, la prenda se resbala de el antes de que haya tiempo de subir el cierre. Para resolver este problema, coloque el vestido en el gancho, voltee su parte superior hacia abajo y el peso del gancho lo mantendrá en su lugar mientras corre el cierre sin más complicación.

Cuántos niños todavía pequeños se divierten pintando o coloreando grabados con pinturas de agua, resulta muy práctico y conveniente para mamá proporcionarles un tarro con tapa de rosca en donde quede el pincel que están usando. Lo único que se necesitará es hacerle una perforación en el centro de la tapa, lo bastante amplia para que puedan meter y sacar libremente el pincel. En esta forma podrán pintar a sus anchas sin derramar el agua por todas partes.

Si carece por el momento de clips o grapas y tiene que mantener juntos dos o tres papeles, salga del paso usando una pinza. El resultado no será perfecto, pero para casos de emergencia es muy aceptable. Solo se separan las dos piezas del broche y se coloca entre ella lo que se desea unir, apretando finalmente las dos partes.

Para que no tenga usted que molestar a otra persona y quiera enrollar el estambre, coloque dos sillas con los respaldos uno frente al otro, un poco separados. Abra su madeja de estambre y colóquela sobre las sillas. Tome un extremo del estambre y comience a enrollarlo. Su estambre no se enredará y no necesitará que otra persona mantenga las manos separadas para que usted haga su bola de estambre.

El caldo de los pepinillos dulces hace una solución ideal para los betabeles encurtidos. Ya sean cocidos en casa o de lata; escúrrales muy bien el líquido y cuézalos suavemente unos minutos en el jugo que le haya sobrado de los pepinillos dulces. Las zanahorias cocidas, los melocotones y las peras también son deliciosas puestas en el jugo indicado.

Haga una bolsa de tul de nailon cuadrada, dejando abierto uno de sus lados, en el que hará un dobladillo para pasar una jareta larga, que servirá para colgarla de la regadera. El jabón colgará libremente dentro de la bolsa para que chicos y grandes lo puedan usar cómodamente sin riesgo de que quede deshaciéndose en la jabonera y en algunas ocasiones aún dentro del agua, pues cuando a un chico se le cae de las manos, rara vez se molesta en sacarlo. Esto evitará desperdicio de jabón a la vez que suministrará un buen frotador que limpia el cuerpo sin maltratarlo.

Cuando necesite limpiar la mugre de una manguera o pala después de trabajar en el jardín, use una fibra de acero inoxidable de las que están hechas para lavar ollas y cazuelas. Utilice una que ya no le sirva tanto en la cocina para este propósito y así no hará un gasto extra. Guarde esta fibra afuera en un recipiente de plástico con agujeros para que la lluvia la lave. O solamente enjuáguela con la manguera. La mugre se desprende de las herramientas con gran facilidad.

Si no tiene a la mano rocío antiestático y su vestido o falda se le pega demasiado al cuerpo, le sugiero que frote loción para manos sobre su pantimedia. Da excelentes resultados.