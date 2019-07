Funcionarios, señalados en deuda: FGE

Luego de que se diera a conocer que se ha reabierto la investigación en el caso de la Deuda en Coahuila, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que entre los expedientes se tienen hasta dos funcionarios y exfuncionarios involucrados, los cuales en su momento serán citados.

El fiscal general, Gerardo Márquez, informó que se tiene un cúmulo de 12 expedientes, por los cuales se tienen de uno a dos funcionarios señalados en cada una.

"En estos, los señalados o es el titular o el auxiliar que operaban en las dependencias", dijo. Recaban pruebas para determinar elementos que lleven o no a judicializar el caso.

"Los expedientes de la deuda implican volver analizar, porque ya estaban determinados, se habla de doce expedientes en particular que no son propiamente de ésta, son un conjunto de acusaciones no por un delito en particular, pero van encaminados a una aplicación indebida de recursos", expuso.

Destacó que ésta se encuentra en la primera etapa que corresponde a la recopilación de elementos.

"Estamos recabando algunos datos de prueba que nos permitan determinar si existe o no la comisión de un delito", destacó.

Destacó que estos funcionarios tendrán que ser llamados a entrevista, con el fin de determinar en su caso responsabilidades.

Fue el pasado mes que el líder de Acción Nacional, Jesús de León, pidió al Gobierno de Coahuila y a la Fiscalía General que investiguen el caso de la mega deuda y no se encubra a los culpables.