Tribunal ignoró malos manejos en Ficrea: ASE

La Auditoría Superior del Estado (ASE) señaló que funcionarios del Poder Judicial de Coahuila no advirtieron de los malos manejos que se registraron en inversiones realizadas en la Financiera Ficrea.

Tras la auditoría realizada en enero de 2015, la ASE señaló irregularidades en las inversiones realizadas con la Financiera.

El daño patrimonial lo estimó en 126.9 millones de pesos.

Entre las irregularidades que detectó la ASE está la triangulación de recursos entre Ficrea y la empresa Leadman Trade en 2014, lo cual fue del conocimiento de trabajadores del tribunal y no lo señalaron.

Otra de las irregularidades, es que no se evidenció el registro de los contratos inscritos en el Registro de Contratos de Adhesión, como lo marca la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Además hubo cambios de cuentas que no eran regulares.

"Los recursos públicos transferidos a la sociedad financiera fueron administrados discrecionalmente por Ficrea, situación de la cual tuvo conocimiento el Poder Judicial del Estado, a través de los estados de cuenta, no obstante no se ejerció acción alguna para dar cumplimiento al dispositivo legal para que la inversión esté a nombre de la entidad pública, no de la financiera", indica la ASE en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción.

El administrador debió entregar informes mensuales del estado financiero al Presidente del Consejo de la Judicatura, que era Gregorio Pérez Mata, pero no lo hizo. Y la auditoria asegura que tampoco hay pruebas de que el magistrado haya pedido que se cumpliera este requisito indispensable para conocer el estado del movimiento de estos recursos.

A cuatro años de este escándalo mediático y a uno de la denuncia, es que se transparenta esta denuncia.