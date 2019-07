Poder Judicial, 'bajo la lupa'

La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que el Poder Judicial no pudo justificar transacciones de inversiones por 99.5 millones de pesos en la Financiera Ficrea.

Funcionarios de este Poder en Coahuila no advirtieron de los malos manejos que se registraron en inversiones realizadas con la Financiera de 2010 al 2014 como la triangulación de recursos.

Al realizarse una auditoría, funcionarios del Poder Judicial no entregaron documentos que avalaran estas transacciones y la Auditoría Superior de Coahuila (ASE) los denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

La denuncia, en poder de este medio, se presentó el 28 de agosto de 2018, a través del oficio identificado como ASE-08723-2018, que consta de 35 páginas y donde la ASE detalla las irregularidades detectadas en una auditoría practicada en enero del 2015.

La auditoría surge tras informarse que la Comisión Nacional Bancaria congeló las cuentas de Ficrea por manejos irregulares y dentro de los inversionistas se encontraba el Poder Judicial de Coahuila.

De acuerdo al contrato con Ficrea, se realizaban depósitos a plazo con un rendimiento a tasa anual del 9 por ciento. Esto se utilizaba para mejorar la productividad de los recursos del Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia.

La ASE realizó una revisión de las inversiones realizadas entre enero del 2010 a diciembre de 2014. Dentro de los hallazgos están transacciones con recursos que originalmente estaban etiquetados para otros rubros en el Poder Judicial en 2013. Sin embargo, la ASE no detalla en qué rubros hubo subejercicio.

Además en la auditoría se advirtió que funcionarios manipularon estados de cuentas de inversión.

El daño patrimonial que reporta la ASE es de 126.9 millones de pesos.

El contrato de apertura con Ficrea data del 21 de septiembre del 2010. Ese año hubo cuatro depósitos por un total de 60 millones de pesos, pero los funcionarios no entregaron pruebas de estos movimientos en el caso de 25 millones.

En 2013 se invirtieron 55 millones y no se contaba con recibos íntegros en el caso de 47 millones de pesos. Es decir, no contaba con documentos que avalaran lo movimientos o los presentados no tenía número de folio.

En 2014 se indican una inversión de 35.5 millones, pero en el caso de 27.5 millones no comprobaron esta inversión.

Otras de las irregularidades detectadas es el reporte erróneo en la generación de intereses. Por ejemplo, en 2014, la ASE indica que los intereses obtenidos debieron ser 2.4 millones, pero 1.1 millones no fueron registrados.

Al momento, la ASE no ha informado el estatus de la denuncia.