Familia sirviendo a la vida

DESPERTAR... ESDESPERTAR... ES

Capítulo 4

ORIGEN CAUSA Y EFECTO

2ª. Parte

Hasta aquí hemos visto lo relacionado con nuestra personalidad, donde tal vez pudimos comprender cuáles son las reacciones que nos manejan, y a veces nos hacen actuar de cierta forma, que luego nos arrepentimos. También hicimos un análisis de nuestro cuerpo, y espero que usted, haya empezado a comprobar, como apenas pasa una idea por su mente, su composición química reacciona ocasionándole enfermedades o desajustes en su organismo. Ojalá que haya usted establecido una meta definida en su vida, que haya estado visualizando constantemente y que ya tenga los resultados esperados. De no ser así, le ruego vuelva al primer capítulo y analice detenidamente lo correspondiente a la filosofía y las etapas de la meta, para que ahora sí pueda comprender dónde estuvo la falla.

Las cualidades que todos poseemos, también fueron objeto de análisis, por lo que espero que hayan sido usadas todas en equilibrio unas con otras.

Un participante a uno de mis cursos me decía: está muy bien, Ing. Germán, es muy completo, pero muy difícil de ponerlo en práctica. - ¿Cuál es la dificultad?,- le pregunté. - Pues que casi es imposible cambiar uno su forma de ser, que por años y años ha hecho o comportado de esta manera y no es posible de la noche a la mañana ya no enojarse ni decir lo que tiene uno acostumbrado a decir.-

Creo que esta persona tenía razón, pues cuando por tanto tiempo se ha actuado de una manera, y además, no se quiere hacer ningún esfuerzo adicional, claro que es imposible practicar las enseñanzas del curso. Por eso le pido a usted, que empiece poco apoco, que cada día vaya notando que en algo empieza a actuar de diferente manera. Cuando analizamos el mecanismo de la mente, vimos cómo una vez que nos damos una razón (así sea la razón más sin razón), vamos a actuar aun cuando sea en contra de nosotros mismos, pues en ese momento ya no tendremos control. Desde luego que todo está manejado por algo que hemos grabado en nuestro subconsciente, posiblemente desde que fuimos concebidos, por lo que ahora no nos explicamos el porqué de nuestras reacciones.

EL JUICIO

"Cuando las cosas no son (para mi gusto) como yo quisiera". Es decir, cuando las cosas que pasan a mi alrededor no me gustan como están sucediendo, entonces quisiera cambiarlas a mi conveniencia, es cuando empiezo a juzgar a aquellas personas o situaciones que me molestan y viene un tremendo desajuste interior, que de ahí en adelante, no me va permitir gozar ni disfrutar mi vida, no obstante que tenga todo lo que cualquier otra persona desearía para ser feliz. ¿Cuántas personas conoce usted que no están satisfechas con nada? No pueden apreciar todo lo que les rodea, tienen buen cónyuge, buena salud física, una situación económica envidiable, sus hijos son unos modelos de seriedad y honradez, etc., etc., y sin embargo nada de esto les satisface ¿por qué?, pues porque esas personas traen un deseo de venganza dentro de ellos, que nada será nunca suficiente para llenar su egolatría.

"Cuando juzgo, dicto sentencia y ejerzo la venganza" …Cuando juzgo (o cuando quiero cambiar las cosas) y no puedo, inmediatamente empezamos a sentir un tremendo deseo de venganza, de desquitarnos; de hacer daño, de lastimar a quien supuestamente nos lastimó. Si no podemos hacerlo directamente con quien inicialmente sentimos el deseo de venganza, lo vamos a llevar a cabo con todo aquello que se le parezca o se le asemeje.

- No sé qué le pasa a mi amigo - me comentaba una persona- Pues cuando se toma 3 ó 4 copas, se empieza a balancear en la silla donde está sentado, crispa los puños, rechina los dientes, dirige la mirada en una forma retadora a su alrededor y empieza a decir; 'Como quisiera darme un "entre" con cualquiera de esos'- señalando a los parroquianos- y generalmente termina liándose a golpes con alguien de los presentes.-

La realidad es que cuando traemos un coraje dentro de nosotros, vamos a buscar siempre la manera de descargar nuestra furia. Solo que esa sentencia será eterna, pues nunca estaremos lo suficientemente satisfechos de haber ejercido nuestra venganza, y siempre habrá alguien frente a nosotros, que nos lastimará o nos sentiremos lastimados y eso será lo suficientemente justificable para "ejercer" nuestro derecho de venganza. Continuará…

Dios les bendice y les acoge.

Despertar… es.

