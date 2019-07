Si otros hubieran hecho su tarea no sería necesaria la Guardia: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que quienes hoy son solidarios con la Policía Federal no hicieron en su tiempo lo que les correspondía, pues de otra manera esta corporación no hubiera sido abandonada y no habría sido necesario crear la Guardia Nacional.

A la Policía Federal se le abandonó, a sus elementos se les expulsaba de los hoteles por adeudos de dos o tres años, todo a causa de corruptelas de las autoridades, lo que desgastó la moral de los efectivos y la corporación se tornó débil, señaló.

Por esa razón se necesitaba un cuerpo más profesional, con más disciplina, es así como la Gendarmería nació del Ejército, “porque sus elementos, nos guste o no, son los únicos capacitados, sin embargo todo el mundo se queja de que para conformar a la Guardia Nacional se haya reclutado a militares", apuntó.

Luego de que funcionarios y expresidentes, como Felipe Calderón, han opinado y “se han rasgado las vestiduras” respecto a las protestas de policías federales, Durazo Montaño puntualizó que “todo mundo se queja”, pero la corporación requiere de elementos con un nivel alto de preparación que sólo tiene la disciplina militar, recalcó.

“Yo sé que los ahora solidarios con la Policía Federal en su tiempo no hicieron su parte, no voy a dar nombres, pero no la hicieron. Si la hubieran hecho la Policía Federal no estaría en esas condiciones”, dijo y sostuvo que si fuera un cuerpo suficiente y adecuado no se tendrían los niveles de inseguridad de hoy, "así de elemental y de sencillo es".

“Con esa realidad tenemos que enfrentarnos y no podemos caer en el jueguito de quienes quieren provocarnos, señalándonos como los que abandonaron a la Policía Federal. Ojalá ellos no la hubiesen abandonado, porque si hubieran hecho lo que les correspondía no habría sido necesario crear la Guardia Nacional”, enfatizó.

El funcionario federal preguntó a los reporteros reunidos en conferencia de prensa en la que aseguró que se atenderán las solicitudes legítimas de los elementos inconformes: “¿Saben cuántos mandos requiere la Guardia Nacional? ¡Mil mandos de nivel de teniente coronel, de nivel!”.

“Hay grados proporcionales pero ¿saben cuántos se lleva la formación de un coronel? 25 o 30 años, un equivalente en la policía Federal requeriría 25 o 30 años. ¿Cuántos tenemos en la policía Federal? ¿Cuantos tenemos en la policías municipales?”, cuestionó.

“Yo no puedo pedir 20 años para capacitar a los mil mandos que necesitamos, quisiera que me dieran 20 días, esa es la realidad que enfrentamos; la gente no aguanta más la inseguridad y estamos ciertos de que con la Guardia Nacional lo vamos a lograr", afirmó.

“Pero la Guardia Nacional, aprovecho para decirlo, no puede ir sola, requiere de manera imprescindible del complemento de las policías municipales y estatales”.

“Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad con sentido práctico, y tenemos qué echar mano de lo que tenemos, y lo que menos tenemos este tiempo”, agregó el secretario en la sala de conferencias de la sede de la dependencia ubicada en avenida Constituyentes.

Compartió que nunca había expresado en público que ante las críticas de senadores durante una comparecencia cuestionó la existencia de un civil con el reconocimiento, la capacidad y el liderazgo para mover con eficacia una organización como la Guardia Nacional, integrada de base con 50 militares. “¡Denme un nombre y se los arrebato!”, fue su petición.