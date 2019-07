'Se revisarán despidos en Notimex'

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que revisará el caso de despidos de la Agencia Notimex y advirtió que si los perjudicados muestra pruebas de injusticias, habrá sanciones contra los responsables.

Ante protestas de despidos y malos tratos a trabajadores de la Agencia del Estado, que incluso se usa a policías para despedir a empleados, el presidente defendió a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, ya que afirmó que ella sería incapaz, pues viniendo del periodismo, ella dé la orden del uso policiaco y de despidos injustificados.

"Si hay casos de injusticias, se revisa y si es cierto de que se usa a policías, se amenaza y de que se está cometiendo una injusticia y se demuestra y yo me entero, y tengo las pruebas, se rectifica y se ofrecen disculpas y hay sanciones porque no somos iguales, no somos iguales a los anteriores", afirmó.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador minimizó el hecho de que hay empleados despedidos de Notimex que han dado su testimonio en redes sociales sobre los malos tratos y las injusticias en su proceso de cese.

"Las benditas redes sociales tienen su pecadillo, algunas veces", respondió.

Y señaló que habían pequeñas mafias, desde los científicos, intelectuales, hasta medios de comunicación y la contratación de empresas.