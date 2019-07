NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Siempre se ha inculcado que una función de ópera debe ser formal, seria y de total concentración por parte del público, pero los artistas del espectáculo de “The Opera Locos” demuestran que no precisamente deba ser así. “Queremos que la gente pierda el cliché de si se aplaude o no, se ríe o no, aquí es hagan lo que quieran, porque al fin y al cabo ese es el arte, que existe para reavivar emociones, sentimientos, vibras, es lo que más me gusta de este proyecto, que incluso los que se dedican a esto y han venido a ver el show, se salen de la norma y se permiten divertirse”, explicó María Anaya, soprano.

Ella junto a Gerardo Reynoso (tenor), Teresa Fuentes (mezzosoprano), David Robinson (barítono) y Edwin Parra (contratenor) llevan al público por bellas y divertidas historias de amor, usando las arias de ópera más populares, combinando el clown y un poco de humor mexicano en este show, creado por la compañía española Yllana. “El público, que no es asiduo a la ópera, cuando viene, se da cuenta que no es aburrida y que es un buen primer encuentro con este género”, dijo Gerardo Reynoso. Edwin Parra señaló que este show, que se presenta en el Teatro San Rafael, no sólo funciona para conocer más de la ópera, también sobre sus artistas y qué los motiva a subir al escenario. “Somos gente sensible, nos dejamos llevar por lo que sentimos, la gente no conoce tanto a los cantantes de ópera pero se pierden de un mundo de colores, de matices; aquí se manejan grandes estereotipos como la soprano que es bien gritona, el tenor ególatra, la seriedad del barítono o el contratenor que le gusta ir de un lado a otro”. Algo que les agradó de este proyecto es que los creativos de Yllana los dejaron imprimir en sus personajes mucho de su personalidad. “Mi personaje soy yo, es como encontrar en qué punto converjo con él y qué tanto puede aportarme él a mí, porque sí somos cantantes de ópera pero no todo el tiempo estamos en la pose”, explicó Teresa Fuentes.