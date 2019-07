“Lo mejor del beisbol, es que hay una nueva crisis cada día”.

- Gabe Paul

Bajo la premisa de que una crisis abre la puerta a una nueva oportunidad y obliga a sacar lo mejor de uno mismo para salir avante, el señor Paul, quien fuera gerente general de organizaciones como los Rojos de Cincinnati, Indios de Cleveland y Yankees de Nueva York, además de los desaparecidos Colt 45 de Houston, definió al Rey de los Deportes, en el que ciertamente, cada juego supone un nuevo desafío por superar, dejando de lado lo que sucedió ayer y antier.

Ante la realidad que experimentan actualmente los Algodoneros del Unión Laguna, esa mentalidad parece la adecuada para implementar durante el cierre de la temporada, a la que todavía le falta bastante.

En las páginas de El Siglo de Torreón, hoy publicamos un análisis numérico de la realidad que atraviesa el equipo Guinda, en los últimos lugares de pitcheo y bateo colectivo, las estadísticas nos dan un panorama claro de lo mucho que se ha batallado para encontrar la regularidad, lo que resulta en lo que todos conocemos: el sótano en la Zona Norte durante la primera vuelta y el mal inicio de la segunda mitad de la campaña. Estos resultados ponen “en jaque” a los dirigidos por Jonathan Aceves, ya que el sistema de competencia implementado por la Liga Mexicana para este año, prácticamente condenó a los equipos que tuvieron mal desempeño durante la primera mitad. La repartición de puntos con el standing de la primera mitad, otorgando 8 unidades al primer lugar y apenas uno al último puesto, provoca que ese último lugar, como fue el caso del Unión Laguna, deba terminar la segunda vuelta en primer puesto y todavía, esperar combinaciones que lo lleven al playoff. Sin embargo, esta situación no puede ser motivo para que directiva, cuerpo técnico y peloteros del equipo lagunero “tiren la toalla”, todo lo contrario, lo que debería ser motivación hoy día, es la de cambiar la mentalidad y salir a ganar, sabiendo que hay muy poco por perder.

Como en cada temporada, hay bastantes situaciones cuestionables en cuanto a las decisiones que se toman desde la caseta, por parte del mánager, finalmente, se dice con mucha razón, que todos somos “mánagers de tribuna”, pensando que nuestra propia estrategia podría funcionar mejor que la del responsable, que es en este caso “El Becerro” Aceves. En descargo del piloto Guinda, podría decirse que su róster ha estado incompleto durante prácticamente todo el calendario, yo no recuerdo en los años recientes, una ola de lesiones tan severas, como la que se ha presentado este 2019 con los Algodoneros.

La llegada del veterano Presichi y el estadounidense Michael Choice le dio un nuevo impulso a la ofensiva lagunera, cuya principal falla ha sido el bateo oportuno, no es extraño el ver el box score al terminar cada juego y darse cuenta que con corredores en posición de anotar, los Algodoneros batean un raquítico promedio, dejando a los hombres a bordo y perdonando a los rivales, que suelen aprovecharlo más adelante. En el sentido de las decisiones, me extraña que no pongan a jugar a Édgar Robles, quien ha mostrado un muy aceptable crecimiento, a la par de Missael Rivera y Ciro Norzagaray, quienes hoy son titulares, con todo mérito. “El Conejo” es un buen bateador zurdo, de bastante contacto, además de un guante confiable en el outfield, pero simplemente fue relegado a la banca, luego de que como todo jugador a la ofensiva, experimentó un slump.

Los Algodoneros le dieron las gracias a Édgard Muñoz por situaciones que se presentaron al interior del club house y que pertenecen a la intimidad del equipo, cuyo principal problema sigue siendo el pitcheo, con elementos en el bullpen que no acaban por dar confianza, como Alejandro Chavarría y Eumir Sepúlveda, quien había tenido dos buenos relevos, pero el pasado domingo recibió par de jonrones en solamente 3 lanzamientos, lamentablemente, pues los aficionados pensaban que finalmente el joven culichi exhibiría la calidad de su brazo, que lo llevó un día a ser considerado prospecto de los Piratas de Pittsburgh.

Los aficionados vieron durante la primera mitad, a un equipo quizá con algunos huecos, pero que nunca, jamás dejaba de pelear, eso es lo que se espera ver en el resto de la campaña, aguardando que los resultados los puedan acompañar y apelando a que el mes de julio, que se ha caracterizado por ser un buen mes para los Guindas, pueda darle a los fanáticos, argumentos para celebrar. Feliz mitad de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.